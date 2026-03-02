Merkezefendi Belediyesi'nin İlk Mahalle İftarı, Karahasanlı'da Düzenlenecek

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi, mahalle iftarlarının ilkini 4 Mart Çarşamba günü Karahasanlı Mahallesi'nde düzenleyecek. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Ramazanın huzurunu, paylaşmanın güzelliğini yaşayacağımız iftar soframıza tüm hemşehrilerimiz davetlidir" dedi.

Ramazan ayında vatandaşları iftar sofralarında buluşturan Merkezefendi Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek mahalle iftarlarının ilki, 4 Mart Çarşamba günü Karahasanlı Mahallesi Hilal Cami Yanı'nda yapılacak.

Aynı sofrayı paylaşmanın, dayanışma duygusunu pekiştireceğini belirten Doğan, "Mahalle iftarlarımıza Kaharasahanlı Mahallemizde başlıyoruz. Kuracağımız gönül sofralarında hemşehrilerimiz ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayacağız. Birlik ve beraberliğin önemli olduğu bu dönemde, aynı sofrayı ve duyguları paylaşmak ramazan ayını daha anlamlı hale getiriyor. Ramazanın huzurunu, paylaşmanın güzelliğini yaşayacağımız iftar soframıza tüm hemşehrilerimiz davetlidir" diye konuştu.

İkinci iftar programı, İlbade'de

Merkezefendi Belediyesi, 5 Mart Perşembe günü ise İlbade Mahallesi İlbade Kapalı Pazar Yeri'nde toplu iftar programı gerçekleştirecek. Ramazan ayının maneviyatının yaşanacağı programda tasavvuf müzik dinletisi ve semazen gösterisi sunulacak.