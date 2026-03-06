Merkezefendi Belediyesi'nin Gönül Sofraları, Bu Defa İlbade Mahallesi'nde Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Merkezefendi Belediyesi'nin Gönül Sofraları, Bu Defa İlbade Mahallesi'nde Kuruldu

06.03.2026 12:32  Güncelleme: 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkezefendi Belediyesi, Ramazan'ın manevi ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlediği mahalle iftarlarına İlbade Mahallesi'nde devam etti. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, insana yatırım yaptıklarını vurguladı ve birlik, beraberlik mesajı verdi.

(DENİZLİ)Merkezefendi Belediyesi'nin geleneksel mahalle iftarları devam ediyor. İlbade Mahallesi Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenen ve binlerce vatandaşın katıldığı iftar programında konuşan Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Biz insana yatırım yapıyoruz. Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhunu mahallelerimizde yaşatıyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, ramazan ayının manevi iklimini mahallelere taşımayı sürdürüyor. Dayanışma ve paylaşma kültürünü pekiştirmek amacıyla düzenlenen mahalle iftarlarının son durağı, İlbade Mahallesi oldu. Kapalı pazaryerinde kurulan dev iftar sofrasında binlerce mahalle sakini dualar eşliğinde orucunu açtı. Programa protokol üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Tasavvuf müziği ve semazen gösterisi

İftar yemeğinin ardından program, ramazan ayının ruhuna uygun etkinliklerle devam etti. Vatandaşlar, sergilenen tasavvuf müziği dinletisi ve semazen gösterisini ilgiyle izledi. Etkinlik, mahalle sakinlerine geleneksel ramazan akşamlarının atmosferini yaşattı.

"Sizlerin güveniyle gönül sofraları kuruyoruz"

İftar sofrasında vatandaşlarla tek tek selamlaşan ve sohbet eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, mahalle halkına gösterdikleri yoğun ilgi ve güven için teşekkür etti. Doğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bizler sizlerle birlikte gönül sofralarını kurmaya alıştık. Ramazan ayının o maneviyatını, ruhunu, birliğini ve beraberliğini mahallelerimizde yaşatmaya gayret ediyoruz. Belediye başkanları yollar, köprüler yapar ama biz insana yatırım yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde güzel işleri ve projeleri bir bir yerine getireceğiz. Ramazan ayının dostluğa, kardeşliğe ve barışa vesile olmasını diliyorum."

Merkezefendi Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ilçenin farklı mahallelerinde iftar sofraları kurarak vatandaşları buluşturmaya devam edecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Merkezefendi, Şeniz Doğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merkezefendi Belediyesi'nin Gönül Sofraları, Bu Defa İlbade Mahallesi'nde Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı
İran Putin’i arayıp yardım istedi mi Merak edilen soru yanıt buldu İran Putin'i arayıp yardım istedi mi? Merak edilen soru yanıt buldu
Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye’den ayrılabilirim Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye'den ayrılabilirim
Fatma Nur Çelik’in adı okulunda yaşatılacak Fatma Nur Çelik'in adı okulunda yaşatılacak
Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu
Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj

12:28
’’Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor’’ sorusuna ünlü spikerden bomba yanıt
''Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor?'' sorusuna ünlü spikerden bomba yanıt
12:20
Savaşta İran’a ihanet eden Hindistan’a büyük şok
Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok
12:01
İran’ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
İran'ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
11:35
Savaşta bir ilk Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
11:28
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
10:34
Eller tetikte Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
Eller tetikte! Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 12:55:52. #7.12#
SON DAKİKA: Merkezefendi Belediyesi'nin Gönül Sofraları, Bu Defa İlbade Mahallesi'nde Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.