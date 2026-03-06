Merkezefendi Belediyesi'nin Gönül Sofraları, Bu Defa İlbade Mahallesi'nde Kuruldu

(DENİZLİ) – Merkezefendi Belediyesi'nin geleneksel mahalle iftarları devam ediyor. İlbade Mahallesi Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenen ve binlerce vatandaşın katıldığı iftar programında konuşan Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Biz insana yatırım yapıyoruz. Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhunu mahallelerimizde yaşatıyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, ramazan ayının manevi iklimini mahallelere taşımayı sürdürüyor. Dayanışma ve paylaşma kültürünü pekiştirmek amacıyla düzenlenen mahalle iftarlarının son durağı, İlbade Mahallesi oldu. Kapalı pazaryerinde kurulan dev iftar sofrasında binlerce mahalle sakini dualar eşliğinde orucunu açtı. Programa protokol üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Tasavvuf müziği ve semazen gösterisi

İftar yemeğinin ardından program, ramazan ayının ruhuna uygun etkinliklerle devam etti. Vatandaşlar, sergilenen tasavvuf müziği dinletisi ve semazen gösterisini ilgiyle izledi. Etkinlik, mahalle sakinlerine geleneksel ramazan akşamlarının atmosferini yaşattı.

"Sizlerin güveniyle gönül sofraları kuruyoruz"

İftar sofrasında vatandaşlarla tek tek selamlaşan ve sohbet eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, mahalle halkına gösterdikleri yoğun ilgi ve güven için teşekkür etti. Doğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bizler sizlerle birlikte gönül sofralarını kurmaya alıştık. Ramazan ayının o maneviyatını, ruhunu, birliğini ve beraberliğini mahallelerimizde yaşatmaya gayret ediyoruz. Belediye başkanları yollar, köprüler yapar ama biz insana yatırım yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde güzel işleri ve projeleri bir bir yerine getireceğiz. Ramazan ayının dostluğa, kardeşliğe ve barışa vesile olmasını diliyorum."

Merkezefendi Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ilçenin farklı mahallelerinde iftar sofraları kurarak vatandaşları buluşturmaya devam edecek.