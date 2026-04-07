Merkezefendi Belediyesi 'MBLab AI' ile Yapay Zeka Eğitimi Düzenliyor

Merkezefendi Belediyesi, teknolojik dönüşüme uyum sağlamak amacıyla 'MBLab AI' adı altında 'Yapay Zeka ile Uygulamalı Sosyal Medya ve Marka Yönetimi Eğitimi' düzenleyecek. Etkinlik, 11-12 Nisan tarihlerinde Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve Ankara Reklamcılar Derneği'nden uzman eğitmenler tarafından verilecek. Katılımcılar, dijital içerik üretimi, sosyal medya stratejileri ve marka yönetiminde yapay zeka kullanımı gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler alacak.

Programda, Onur Kulaklıoğlu, Yalçın Beydilli, Özgür Özdemircan, Amaç Ukav ve Uğur Özer gibi uzmanlar konuşma yapacak. Eğitimler, 11 Nisan'da yapay zeka stratejileri ve içerik üretimi, 12 Nisan'da ise AI araçları ve kampanya geliştirme gibi başlıkları kapsayacak. Etkinlik sonunda katılımcılara sertifika verilecek ve Pamukkale Üniversitesi Amfi Park ile kültür merkezi arasında ring seferleri düzenlenecek. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ücretsiz etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.