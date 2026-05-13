Merkezefendili Üreticilere Binlerce Fide Dağıtıldı

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi, "Kırsal Kalkınma Eylem Planı" doğrultusunda binlerce fideyi üreticiler ile buluşturdu.

Merkezefendi Belediyesi tarafından üreticilere desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda Sebze ve meyve yetiştiriciliği yapan üreticilere domates, biber, patlıcan ve salatalık fidesi dağıtıldı.

Dağıtımlar köyden mahalle statüsüne dönen Üzerlik, Eskihisar, Kumkısık, Yeşilyayla, Çeltikçi, Altındere, Salihağa Mahalleleri ve belde statüsünden mahalle statüsüne dönen Aşağışamlı ile Başkarcı Mahalleleri ile hala az da olsa tarımsal üretimin olduğu Bereketler, Hallaçlar, Hisar, Kadılar ve Eskihisar mahallelerindeki üreticilere yönelik olarak gerçekleştirildi.

Başkarcı Mahallesi'nde düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Belediye Başkanı Şeniz Doğan, şunları söyledi:

"ÜRETEN ÇİFTÇİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Merkezefendi Belediyesi Kırsal Kalkınma Eylem Planı'mız dahilinde çiftçilerimize destek, topraklarımıza bereket olmaya devam ediyoruz Bunun yanında üreticimize, çiftçimize gübre ve yem desteğinde bulunuyoruz. Kadınlarımıza beş koyun bir koç desteğinde bulunuyoruz. Hayvancılığı da desteklemeye gayret ediyoruz. Her ne kadar ilçemiz sanayi ilçesi olsa da üretimden kopmamız gerekiyor. Bu nedenle mahallelerimizde üreticiliğin, çiftçiliğin ve tarımın devam ettiği mahallelerimizde biz 'Kırsal Kalkınma Eylem Planı'mıza devam edeceğiz ve bunu daha da arttıracağız. Yaklaşık olarak 2020-2025 yılları arasında dağıttığımız fidelerin toplamından iki buçuk milyon sağlıklı gıdaya ulaşmış olacak Merkezefendi Belediyemiz. Başkarcı Mahallemizde de hemşehrilerimizin tarımda, üretimde ve hayvancılıkla uğraştığını biliyor ve destekliyoruz. Fidelerimiz hazır, bugün çiftçilerimize teslim ettiğimiz binlerce fide toprakla buluşacak, yetişen sebzeler sofralarımıza lezzet olacak. Bunlar üretimi desteklemek için birer örnek. Merkezefendi Belediyesi olarak elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz."