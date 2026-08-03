Merkezefendi Belediyesi Merkez Kütüphane’nin açılışı 10 Ağustos’a ertelendi

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi, tadilat ve bina bakım çalışmaları süren Merkez Kütüphane'nin daha önce 1 Ağustos olarak açıklanan açılış tarihinin 10 Ağustos'a ertelendiğini duyurdu. Kütüphanenin çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

Merkezefendi Belediyesi, Merkez Kütüphane'nin geçici kapalı kalma süresine ilişkin bilgilendirmede bulundu. Binada yürütülen tadilat ve ihtiyaç giderme çalışmalarının devam etmesi nedeniyle daha önce 1 Ağustos olarak planlanan açılış tarihi 10 Ağustos 2026'ya ertelendi.

Belediye tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız, Merkez Kütüphane'mizde devam eden bina ihtiyaçları ve tadilat çalışmaları nedeniyle açılış süremiz 1 Ağustos'tan 10 Ağustos'a ertelenmiştir. Çalışmaların tamamlanmasının ardından sizlere daha konforlu ve verimli bir hizmet sunabilmek amacıyla yürütülen tadilat sürecinde göstereceğiniz anlayış için teşekkür ederiz. Merkez Kütüphane'miz, 10 Ağustos 2026 tarihinden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacaktır" denildi.