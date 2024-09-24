Merkezefendi'de Ücretsiz Sanat ve Dil Kursları Başladı - Son Dakika
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Merkezefendi'de Ücretsiz Sanat ve Dil Kursları Başladı

Merkezefendi\'de Ücretsiz Sanat ve Dil Kursları Başladı

Merkezefendi Belediyesi, oyunculuk, yaratıcı drama, yaratıcı yazarlık ve yabancı dil kursları için kayıtları açtı. Kurslar 7 yaşından itibaren bireylere hitap ederken, 6 Ekim'e kadar başvurular alınacak.

24.09.2024 15:22  Güncelleme: 15:33
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(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi'nin açtığı oyunculuk, yaratıcı drama, yaratıcı yazarlık ve yabancı dil kurslarına kayıtlar başladı.

Merkezefendi Belediyesi, gençlere ve yetişkinlere yönelik kurslar açmayı sürdürüyor. Talepler üzerine açılan ve ücretsiz olan oyunculuk, yaratıcı drama, yaratıcı yazarlık ve yabancı dil kurslarına kayıtlar başladı. Yaratıcı drama kursuna başvuracak 7 – 13 yaş arasındaki çocuklar, topluluk önünde kendilerini rahatça ifade edebilecekleri eğitimler alacak. Tiyatro kursunda temel oyunculuk eğitimi verilecek. Eğitim tamamlandıktan sonra kursiyerler sahne alıp uygulamalı olarak oyun oynayacak. Kursa 15 yaş ve üzerindeki kişiler başvurabilecek. Yaratıcı yazarlık kursunda 18 yaş üzeri gençlere ve yetişkinlere yönelik eğitim verilecek. Eğitim kapsamında dramatik metin yazımı, tiyatro tarihi ve oyun analizi dersleri yer alacak.

Kurs kayıtları, 6 Ekim pazar gününe kadar devam edecek. Başvurular, Kültür Merkezi'nden yüz yüze yapılacak. Detaylı bilgi, '444 8 662' numaralı telefondan alınabilecek.

Ayrıca 18 – 50 yaş arasındaki vatandaşların kayıt olabileceği, kontenjan ile sınırlı A1 ve A2 seviye İngilizce kurs kayıtları başladı. Kursa başvurular, Merkez Kütüphane'den yüz yüze yapılacak.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Merkezefendi, Kültür Sanat, Eğitim, Güncel, 6 Ekim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merkezefendi'de Ücretsiz Sanat ve Dil Kursları Başladı - Son Dakika

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