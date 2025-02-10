Merkezefendi'de Zumba Master Class Coşkusu Yaşandı - Son Dakika
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Merkezefendi'de Zumba Master Class Coşkusu Yaşandı

Merkezefendi Belediyesi'nin düzenlediği ikinci Zumba Master Class etkinliği, katılımcıları bir araya getirerek renkli görüntülerle dolu bir gün yaşattı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, kadınların spor yapmasının önemine vurgu yaptı.

10.02.2025 13:04  Güncelleme: 14:43
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(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi tarafından ikinci kez düzenlenen Zumba Master Class etkinliği vatandaşları bir araya getirdi. Etkinlikte konuşan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan "Söz veriyorum daha güzel projeler daha güzel işler ve üreten kadın modelleriyle her daim iyi işler yapacağız" dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından ikinci kez düzenlenen 'Zumba Master Class' etkinliği, Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda yapıldı. Çok sayıda dans ve sporseverin yer aldığı etkinliğe Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da katıldı. Başkan Doğan, Türkiye'nin Zumba Temsilcisi ZES Didem Zeybek ve ZIN Aysun Batur'a hediye takdim etti. Zumba eğitmenlerinin sahne aldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. İkinci kez düzenlenen etkinlikte Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri'nde eğitim alan kursiyerler ve etkinliğe katılan kadınlar müzik eşliğinde spor yaptı.

Sağlıklı bir yaşam için sporun önemli olduğunu vurgulayan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan şunları söyledi:

"Merkezefendimizin birçok mahallesinde kadınlarımızın spor yapabileceği ve çeşitli aktiviteler yapabileceği Kadın Çocuk Yaşam Merkezlerimiz var. Sizlerden gelen enerji ve talebiyle birlikte hem çocuklarımıza kurs yaptırıyoruz hem de kadınlarımızın spor yapma imkanını sağlıyoruz. Buradaki en güzel şey kadınlarımızın evlerinden çıkarak bu tesislerimize gelmesi sosyalleşip keyifli vakit geçirmesi. Bu merkezler sizin gelin spor yapın, eğlenin, gülün ve dertleri orada paylaşalım dedik ve bugün bu salona baktığımda Merkezefezendi ilçemizde yaşayan kadınlar olarak büyük bir aile olduğumuzu görüyorum. Söz veriyorum daha güzel projeler, daha güzel işler ve üreten kadın modelleriyle her daim iyi işler yapacağız. Bu yüzden kadınlarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere tüm hemşerilerimizi sporla buluşturmak için çalışıyoruz. Her şey daha sağlıklı ve mutlu bir Merkezefendi için."

Türkiye'nin Zumba Temsilcisi ZES Didem Zeybek ise "Hiç durmadan 3 saat süren etkinlikte bizi yalnız bırakmayan sporseverlere çok teşekkür ediyorum. İlk defa Denizli'ye geldim ve enerjinize bayıldım. Sizlerle beraber bu sahnede olmaktan inanılmaz keyif aldım. Bizim tek bir amacımız var dünyayı daha güzel bir yer haline getirmek. İyi ki varsınız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Merkezefendi'de Zumba Master Class Coşkusu Yaşandı - Son Dakika

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