Merkezefendi'den Ücretsiz TYT ve AYT Deneme Sınavları

(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi tarafından üniversiteye hazırlanan öğrenciler için gerçekleştirilen ücretsiz TYT ve AYT deneme sınavlarının dördüncüsü, Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda yapılacak.

Merkezefendi Belediyesi, üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz TYT ve AYT deneme sınavları düzenlemeye devam ediyor. Haziran ayına kadar her ay düzenli bir şekilde devam edecek sınavların dördüncüsü, 19 Nisan Cumartesi günü ve 20 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. Her iki sınav da saat 10.00'da, Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda yapılacak.

Kontenjanla sınırlı olan ücretsiz deneme sınavlarına başvurular, https://merkezefendi.bel.tr/sinav/ adresi üzerinden yapılacak.