Merkezefendi Halk Market Hizmete Girdi… Belediye Başkanı Doğan: "Emeklilerimize Yüzde 10 İndirim Uygulayacağız"

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(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi tarafından Halk Süt, Halk Ekmek ve Halk Et'ten sonra Halk Market de hizmete açıldı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Biz her zaman halkın yanında olduk, halkın safında olduk ve her zaman da böyle olacak. Halk Et'te olduğu gibi Halk Market'te de emeklilerimize yüzde 10 indirim uygulayacağız" dedi.

2019 yılından bu yana Halk Süt, Halk Ekmek ve Halk Et'i hizmete açan Merkezefendi Belediyesi, şimdi de Halk Market'i hizmete açtı. Sırakapılar Mahallesi'nde gerçekleştirilen açılış törenine CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan, ilçe belediye başkanları, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Ayşen Kocabay, CHP Merkezefendi Kadın Kolları Başkanı Servet Tetik, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının ve derneklerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Geçim sıkıntı yaşayan emeklilerin her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Doğan, açılış konuşmasında, şunları söyledi:

"Bizlere emanet ettiğiniz bütçeleri, şeffaf ve doğru projelere harcamaya çalışıyoruz"

"2019 yılından bu yana çalışma arkadaşlarımızla birlikte sosyal belediyeciliği ilmek ilmek örmeye gayret ettik. Biz her zaman halkın yanında olduk, halkın safında olduk ve her zaman da böyle olacak. Biz halkın gücüyle buralardayız. Bizlere emanet ettiğiniz bütçeleri, şeffaf ve doğru projelere harcamaya çalışıyoruz. Verdiğimiz sözlerden biri olan Halk Market'in ilk şubesini birlikte açıyoruz. 120 kalem ürünümüz bu marketimizde en uygun, en ucuz ve en hesaplı şekilde satışa sunulacak. Bir müjdem var: Halk Et'te olduğu gibi Halk Market'te de emeklilerimize indirim uygulayacağız. Bu şekilde hemşehrilerimizin bütçesine katkı sağlamış olacağız."

Merkezefendi'nin her geçen gün güzelleştiğinin ve geliştiğinin altını çizen Doğan, şöyle devam etti:

"Söz veriyorum, Merkezefendi daha da parmakla gösterilen ilçe olacak"

"Her hemşehrimizin mutlu olmasını istiyoruz. Ekonomik anlamda sizlere katkıda bulunmak istiyoruz. Kafanızın rahat olmasını istiyoruz. Adaletin, huzurun, kardeşliğin, mutluluğun olduğu Merkezefendi için gayret ediyoruz. Gelişmişlik endeksinde Merkezefendimiz üst sıralarda. Söz veriyorum, Merkezefendi daha da parmakla gösterilen ilçe olacak. Belediyecilik ekip işidir. Doğru ekibi kurmak önemlidir. Başkan yardımcılarımıza, birim müdürlerimize, her birimde çalışan çalışma arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Halk Market'imiz hayırlı ve uğurlu olsun. Sizleri çok seviyorum.

"Sosyal belediyecilikte örnek olduk, olmaya da devam ediyoruz"

Merkezefendi Belediyesi olarak sosyal belediyecilikte örnek olduk, olmaya da devam ediyoruz. Merkezefendimiz, Denizlimizin de Türkiye'nin incisi, farkındayız. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte, omuzlarımızdaki sorumluluğun ve yükün farkındayız. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum nedeniyle sosyal belediyeciliği yapıyoruz, dönüşlerini de alıyoruz. Katma değeri olan bir ilçeyiz. Yapısal, vizyon projelerimizi yakında, yine hep birlikte ilçemize kazandıracağız."

CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, "Gerçekten derman belediyecilik ile bizi tanıştıran, halkımızın özlemini gideren belediye başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü hepsi, ayrı ayrı destan yazıyorlar. Hep söz verdik, halk için siyaset yapacağız, halk için çalışacağız diye. Her şeyi halkımız için yaptık. Halk Mart Merkezefendi'ye ve Denizli'ye hayırlı olsun" dedi.

"Geçim kaygısı yaşayan insanların elinden tutmak, bizim boynumuzun borcu"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da "Biz istiyoruz ki bu şehirde marketlerimizin sayısı çoğalsın. Adı Halk Market olsun, Kent Market olsun, yeter ki bir tek bu insanlar uyguna alışveriş yapsın. Emeklinin yüzünün güldüğü bir Denizli hayalimiz var. Cebindeki 14 bin 500 lira ile nasıl geçinirim kaygısı yaşayan insanların elinden tutmak, bizim boynumuzun borcu. Bizim yolculuğumuzun bir tek gerekçesi var, bu şehirde sosyal-ekonomik olarak zor durumda olan insanların mutlu olmasıdır. Bu amaç doğrultusunda da çalışmalarımızı hep birlikte sürdürüyoruz. Şeniz Başkanımıza hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan ise "Sevgili başkanlarımız bizleri hiç yanıltmıyor. Halk ile kenti bir araya getiren başkanlarıma teşekkür ediyorum. Doğru yönetim anlayışıyla, kaynakların doğru kullanımıyla; yıllardır ülke ekonomisini mahvedenlerin aksine sizlerin yüzü gülmeye devam edecek. Bu ana kadar yapılanlar ve bundan sonra yapılacak projeler Şeniz Başkanıma teşekkür ediyorum. Vizyonuyla, ülkemizde birçok belediyeye öncülük ediyor. Güzel günler yakındır, bu güzellikleri sizlerle birlikte yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri, Halk Market'in açılış kurdelesini kesti. Halk Market'e giren Denizlililer, uygun ve kaliteli ürünlerin bulunduğu marketten ilk alışverişlerini yaptı.