Merkezefendi Kent Tiyatrosu, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Çocuklara Unutulmaz Bir Gösteri Sunuyor - Son Dakika
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Merkezefendi Kent Tiyatrosu, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Çocuklara Unutulmaz Bir Gösteri Sunuyor

Merkezefendi Kent Tiyatrosu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde çocuklar için özel bir tiyatro gösterisi gerçekleştirdi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, etkinlikte çocukların haklarının önemine vurgu yaparak, ilçeye yeni çocuk dostu projeler kazandıracaklarını duyurdu.

20.11.2024 16:50
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(DENİZLİ) - Merkezefendi Kent Tiyatrosu oyuncuları, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne özel olarak sahneye çıktı. Etkinlikte çocukları yalnız bırakmayan Merkezefendi Belediye Başkan Şeniz Doğan, "Çocuk olsanız da haklarınızın olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Her zaman çocuklarımızın yanındayız" dedi.

Merkezefendi Kent Tiyatrosu, Palyaço Dodo'nun "Okyanus Sirki" adlı oyun ile salonu dolduran çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde küçükleri yalnız bırakmayan Başkan Doğan da çocukların gününü kutladı.

Çocukların hak ettiği eşit, mutlu ve güvenli bir hayata sahip olmalarının, kendileri için en büyük istek ve sorumlulukları olduğunu belirten Doğan, şunları söyledi:

"Siz çocuklarımız için Merkezefendi'mizi güzelleştirmek için çalışıyoruz. Sizler için parklar, yollar ve kreşler yapıyoruz. Çocuklarımız için ilçemize Masal Parkı yaptık. Bu dönemde de ilçemize Çocuk Köyü yapacağız. Sadece çocukların eğlendiği, doğal yaşamla buluştuğu, içinde hayvanların ve bitkilerin olduğu çocuk köyünü sizlere kazandıracağız. Bugün Dünya Çocuk Haklarını Koruma Günü, her birinizin çocukta olsanız bir haklarınız var. Çocuk olsanız da haklarınızın olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Bugünün anlam ve önemine binaen sizlere güzel bir tiyatro gösterisi yapmak istedik. Çünkü biz istiyoruz ki; Merkezefendi'mizde büyüyen her çocuğumuz tiyatro ile buluşsun, spor yapsın, eğlensin, eğlencelere katılsın, parklarımıza gitsin. Bütün aktivitelerimizde yer alsın istiyoruz. Hepinize iyi seyirler, kendinize iyi bakın ve her zaman mutlu olun. Yüzünüzdeki gülümseme hiç eksilmesin."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Merkezefendi Kent Tiyatrosu, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Çocuklara Unutulmaz Bir Gösteri Sunuyor - Son Dakika

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