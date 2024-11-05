Merkezefendi Kent Tiyatrosu Kasım Ayı Oyun Takvimini Açıkladı

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(DENİZLİ)- Merkezefendi Kent Tiyatrosu'nun Kasım ayı oyun takvimine göre tiyatro ekibi, 6-8-12-15-20-21-27-29 Kasım'da sahne alacak.

Merkezefendi Belediyesi, kültür sanat alanında etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Hazırladıkları oyunlarla yurttaşların ilgisini toplayan Merkezefendi Kent Tiyatrosu'nun, Kasım ayındaki oyun takvimi duyuruldu.

Kent Tiyatrosu, Bonbon ve Şeker Kukla Tiyatrosu oyunu, 6 Kasım Çarşamba saat 10.30'da Yüzüncü Yıl Gençlik Merkezi'nde sahnelenecek.Mavi Kuş Masal Saati 8 Kasım Cuma günü saat 10.30'da Merkez Kütüphane'de, Sınır Oyunu 12 Kasım Salı günü saat 20.00'de Merkezefendi Kültür Merkezi'nde, Mavi Kuş Masal Saati 15 Kasım Cuma günü saat 10.30'da Merkez Kütüphane'de, Palyaço Dodo'nun Okyanus Sirki Oyunu 20 Kasım Çarşamba günü saat 10.30'da Merkezefendi Kültür Merkezi'nde, Söz Veriyorum Tiyatro Oyunu 21 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Merkezefendi Kültür Merkezi'nde, Kırmızı Toka 27 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'dr Merkezefendi Kültür Merkezi'nde ve Bonbon ve Şeker Kukla Tiyatrosu 29 Kasım Cuma günü saat 10.30'da Yüzüncü Yıl Gençlik Merkezi'nde oynanacak.