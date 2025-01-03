Merkezefendi Kent Tiyatrosu Ocak Ayı Oyun Takvimini Açıkladı

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(DENİZLİ)- Merkezefendi Kent Tiyatrosu'nun ocak ayı oyun takvimi açıklandı. Buna göre tiyatro ekibi 8, 18, 19, 29 ve 31 Ocak 2025 tarihlerinde sahnede olacak.

Hazırladıkları oyunlarla Denizlililerin beğenisini toplayan Merkezefendi Kent Tiyatrosu'nun ocak ayı oyun takvimi belli oldu.

Vatandaşlar, toplu rezervasyonlu oyunlar için ilgili çağrı merkezinden, online rezervasyonlu oyunlar için ise belediyenin internet sitesinden yerlerini ayırtabilecek. Online rezervasyonlar, oyun günlerinden 5 gün önce açılacak.

Programın ilk oyunu, 8 Ocak'ta

Merkezefendi Kent Tiyatrosu, Dostluk Masal oyununu 8 Ocak Çarşamba günü saat 10.30'da Merkez Kütüphane'de, Palyaço Dodo'nun Okyanus Sirki oyununu 18 Ocak Cumartesi günü saat 14.30'da Merkezefendi Kültür Merkezi'nde, Kırmızı Toka oyununu 29 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de Merkezefendi Kültür Merkezi'nde ve Bonbon ve Şeker Kukla oyununu 31 Ocak Cuma günü saat 10.30'da Yüzüncü Yıl Gençlik Merkezi'nde oynayacak. 19 Ocak Pazar günü saat 14.30'da ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Kral Cıbıldak oyununu Merkezefendi Kültür Merkezi'nde sahneleyecek.