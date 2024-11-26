Mermer Ocağında Facia: Genç İşçi Hayatını Kaybetti

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MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, çalıştığı mermer ocağında başına mermer bloğu düşen Ceyhun Avcı (20) hayatını kaybetti. Jandarma, şantiye şefi M.K.'yi gözaltına aldı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Yatağan'ın Kozağaç Mahallesi'nde bir maden ocağında meydana geldi. Maden ocağında çalışan işçilerden Ceyhun Avcı'nın kesim sırasında kopan mermer blok başına düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Avcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ceyhun Avcı'nın cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olaya ilişkin şantiye şefi M.K. gözaltına alındı. M.K.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.