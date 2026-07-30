Mermili Saldırı Şüphelisi Tutuklandı
Cemalettin Avcı, Samsun'da mermi isabet eden cam olayı sonrası tutuklandı.
TUTUKLANDI
Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin acil bölümünde bulunan sundurmadaki cama mermi isabet etmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Cemalettin Avcı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Avcı, tutuklandı.
Emre ÖNCEL/SAMSUN,
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Mermili Saldırı Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?