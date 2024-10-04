Mersin 33 Kart Uygulaması Minibüslerde Geçerli Olmaya Başladı

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Mersin 33 Kart' uygulamasını kentin tüm ulaşım araçlarına entegre etmeyi sürdürüyor. Mersin 33 Kart son olarak Osmaniye Kooperatifi'ne bağlı minibüslerde geçerli olmaya başladı. Kart sayesinde, kooperatife bağlı araçlarda siviller 25 lira yerine 23 lira, öğrenciler ise 15 lira yerine 13 lira ödeme yapıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı şehir uygulamalarından olan Mersin 33 Kart, şimdi de Osmaniye Kooperatifi'ne bağlı minibüslerde geçerli olmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden İmar A.Ş. bünyesinde devam eden Mersin 33 Kart uygulaması, yıl sonuna kadar bütün toplu taşıma araçlarına entegre edilmiş olacak. Entegrasyon ile Mersin'de belediye otobüsleri haricinde yaklaşık 500 araç, Mersin 33 Kart kapsamına alındı.

Daha önce Mersin Özel Halk Otobüsü, Çevre Yolu ve Tarsus Özel Halk Otobüsü Kooperatifleri'ne bağlı minibüslerde ve Büyükşehir Belediyesi'nin tüm toplu taşıma araçları ile halk otobüslerinde kullanılmasına imkan tanınan Mersin 33 Kart, Mezitli Kooperatifi'ne bağlı minibüslerin ardından Osmaniye Kooperatifi'ne bağlı minibüslerde de geçerli oldu.

Mersin 33 Kart kullananlar ulaşımda sağlanan kolaylıkların yanı sıra Büyükşehir'in Denizkızı A.Ş. bünyesinde hizmet veren kafelerinde, su faturası ödemelerinde ve Büyükşehir'e ait otopark ücretlerini ödeme konusunda da avantajlardan yararlanabiliyor. Mersin 33 Kart sayesinde Osmaniye Kooperatifi'ne bağlı araçlarda siviller 25 lira yerine 23 lira, öğrenciler ise 15 lira yerine 13 lira ödeme yapıyor. Denizkızı A.Ş. bünyesinde hizmet veren kafelerde Mersin 33 Kart ile ödeme yapanlar, günlük yayınlanan indirimlerden de faydalanıyor.

"33 Kart'ın ulaşımın yanı sıra daha birçok alanda avantajları var"

Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar İnşaat A.Ş. Genel Müdürü Emir Can Özgür, Mersin 33 Kartı yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında beşinci kooperatif olan Osmaniye Kooperatifi'nin geçişini tamamladıklarından söz ederek, "Mersin'de belediye otobüsleri haricinde yaklaşık 500 aracı, 33 Kart kapsamına aldık. 33 Kart ile sadece ulaşım değil, başka birçok ödeme konuları da yapılabiliyor. Denizkızı Şirketimizin kafelerinde kullanılabiliyor, su faturası yatırılabiliyor, otoparklarımızda geçerli oluyor. Bu kartı kullanarak yapılan ödemelerde, kartın yarattığı ölçek ekonomisinden kaynaklanan çeşitli indirimler ve ödeme avantajları da oluyor. Kartın kullanımı yaygınlaştıkça, bu indirimler de artacak ve yaygınlaşacak" dedi.

Vatandaşları Mersin 33 Kartı kullanmaya davet eden ve gelecek 6-7 aylık süre içerisinde 12 hattın daha Mersin 33 Kart geçişini tamamlayacaklarını sözlerine ekleyen Özgür, "Böylece Mersin'deki tüm toplu ulaşım araçları, belediye otobüsleri gibi 33 Kart ödemesi kapsamına alınmış olacak" diye konuştu.

"Sistem, şu ana kadar 5 kooperatife entegre edildi"

Mersin Minibüsçüler Esnaf Odası Başkan Vekili Mehmet Kartal, Mersin 33 Kart'ın şu ana kadar 5 kooperatife entegre edildiğinden söz ederek, minibüslerdeki güven ve yenilik konularına dikkati çekti. Kartal, "Bu elektronik para toplama sistemi ile birlikte, ilerleyen zamanda kooperatiflerimizin her birini havuz sistemine alacağız. Para ile temas ortadan kalkacağı için, şoför arkadaşlarımız yola daha fazla konsantre olacak ve daha güvenli bir seyahat yapılacak. Şimdiye kadar Mezitli Minibüs Kooperatifimiz, Çevre Yolu Minibüs Kooperatifi'miz, Halk Otobüsleri'miz ve son olarak da Osmaniye Minibüs Kooperatifi'mize geçişler yapıldı" ifadelerini kullandı.