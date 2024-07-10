Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı Projesi Kentin Tanıtımı İçin Büyük Fırsat Olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı Projesi Kentin Tanıtımı İçin Büyük Fırsat Olacak

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı Projesi'nin kentin tanıtımı için büyük fırsat olacağını belirtti. Aldemir, projenin bölgenin turizmine katkı sağlayacağını ve ulaşımı rahatlatacağını söyledi. Yeni hat ile Mersin-Gaziantep arasındaki sürenin kısalacağını ve trafik rahatlayacağını ifade eden Aldemir, projenin yolcu ve yük taşımacılığını geliştireceğini vurguladı. Projenin tahmini bitiş süresi 2028 olarak görünse de daha kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

10.07.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Mersin-Adana-Osmaniye- Gaziantep Hızlı Tren Hattı Projesi'nin kentin tanıtımı için büyük fırsat olacağını belirtti.

Aldemir, Tarsus Tren İstasyonu'nda yaptığı açıklamada, projenin bölgenin turizmine katkı sağlayacağını söyledi.

Ulaşımın rahatlatacağını dile getiren Aldemir, şöyle konuştu:

"Yeni hat ile Mersin-Gaziantep arasındaki 6 saat 15 dakikalık süre 2 saat 15 dakikaya düşecek. Böylece hem yakıttan hem de zamandan büyük tasarruf sağlanacak. Trafik rahatlayacak, güvenli ve hızlı taşıma imkanı sunulacak. Kentin tanıtımı için büyük bir fırsat olacaktır."

Aldemir, projenin yolcu ve yük taşımacılığını geliştireceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tarsus'ta 3 kilometrelik mesafenin tamamı kapalı olacak, bu alanda sosyal ve yeşil alanlar oluşturulacak. Yürüyüş yollarıyla Tarsuslu vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Projenin tahmini bitişi 2028 görünüyor ancak inşallah çok daha kısa sürede, 2027'de tamamlanacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, bakanlarımıza, valimize, milletvekillerimize, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA

Gaziantep, AK Parti, Osmaniye, trafik, Mersin, Adana, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı Projesi Kentin Tanıtımı İçin Büyük Fırsat Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:57 4’lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı AK Parti’den açıklama var 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var
14:48 Ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldüren genci, yaptığı savunma kurtaramadı Ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldüren genci, yaptığı savunma kurtaramadı
14:35 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı 4 isim bir araya geliyor Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor
12:22 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç Özel’i de İmamoğlu’nu da üzecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek
12:11 Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı
14:56 AK Partili Savcı Sayan: Reisin oyu da bizleri kurtaramayacak, şımarmışız beyler şımarmışız AK Partili Savcı Sayan: Reisin oyu da bizleri kurtaramayacak, şımarmışız beyler şımarmışız
14:38 Dubai’de intihara teşebbüs ettiği için tutuklanan İrlandalı kabin görevlisi, İrlanda hükümetinden yardım talep ediyor Dubai'de intihara teşebbüs ettiği için tutuklanan İrlandalı kabin görevlisi, İrlanda hükümetinden yardım talep ediyor
14:15 Nagehan Alçı’nın “Beni boğuyordu“ dediği Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu Nagehan Alçı'nın "Beni boğuyordu" dediği Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu
14:13 Sevda Demirel, yeni şarkı çıkaran Gülben Ergen’i yerde yere vurdu: Korkunç ötesi Sevda Demirel, yeni şarkı çıkaran Gülben Ergen'i yerde yere vurdu: Korkunç ötesi
14:11 Resmi açıklamanın eli kulağında Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile anlaşmaya vardı Resmi açıklamanın eli kulağında! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile anlaşmaya vardı
13:45 Dünyada ilk kez domuz böbrek nakli olan 54 yaşındaki Lisa Pisano, hayatını kaybetti Dünyada ilk kez domuz böbrek nakli olan 54 yaşındaki Lisa Pisano, hayatını kaybetti
13:16 Kurtlar Vadisi’nin Ömer Baba’sı Emin Olcay, yıllar sonra ortaya çıktı Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sı Emin Olcay, yıllar sonra ortaya çıktı
13:02 Malatya’da 4.3 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 15:34:21. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı Projesi Kentin Tanıtımı İçin Büyük Fırsat Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement