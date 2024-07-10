Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı Projesi Kentin Tanıtımı İçin Büyük Fırsat Olacak

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AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Mersin-Adana-Osmaniye- Gaziantep Hızlı Tren Hattı Projesi'nin kentin tanıtımı için büyük fırsat olacağını belirtti.

Aldemir, Tarsus Tren İstasyonu'nda yaptığı açıklamada, projenin bölgenin turizmine katkı sağlayacağını söyledi.

Ulaşımın rahatlatacağını dile getiren Aldemir, şöyle konuştu:

"Yeni hat ile Mersin-Gaziantep arasındaki 6 saat 15 dakikalık süre 2 saat 15 dakikaya düşecek. Böylece hem yakıttan hem de zamandan büyük tasarruf sağlanacak. Trafik rahatlayacak, güvenli ve hızlı taşıma imkanı sunulacak. Kentin tanıtımı için büyük bir fırsat olacaktır."

Aldemir, projenin yolcu ve yük taşımacılığını geliştireceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tarsus'ta 3 kilometrelik mesafenin tamamı kapalı olacak, bu alanda sosyal ve yeşil alanlar oluşturulacak. Yürüyüş yollarıyla Tarsuslu vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Projenin tahmini bitişi 2028 görünüyor ancak inşallah çok daha kısa sürede, 2027'de tamamlanacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, bakanlarımıza, valimize, milletvekillerimize, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."