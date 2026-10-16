Mersin Akdeniz'de iki sokakta kaldırım ve kilit taşları sökülüp sıcak asfalt serildi - Son Dakika
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Mersin Akdeniz'de iki sokakta kaldırım ve kilit taşları sökülüp sıcak asfalt serildi

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Mersin Akdeniz\'de iki sokakta kaldırım ve kilit taşları sökülüp sıcak asfalt serildi
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Akdeniz Belediyesi ekipleri, Üçocak Mahallesi'ndeki iki sokakta yıpranan yollarda kaldırım ve kilit taşlarını sökerek sıcak asfalt serdi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçe genelinde ulaşım konforunu artıracak çalışmaların süreceğini belirtti.

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki sokaklarda belediye ekiplerince yürütülen yenileme ve bakım çalışmaları devam ediyor.

Belediyenin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Üçocak Mahallesi'ndeki iki sokakta çalışma yürüten ekipler, zamanla yıpranan yollardaki kaldırım ve kilit taşlarını sökerek sıcak asfalt serdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçe genelinde ulaşım konforunu yükselterek vatandaşlara düzenli bir kent yaşamı sunmak için çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mersin Akdeniz'de iki sokakta kaldırım ve kilit taşları sökülüp sıcak asfalt serildi - Son Dakika
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