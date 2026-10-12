Mersin Akdeniz\'de tütün ve makaron tesisinin deposunda çıkan yangın büyük bölüme yayıldı

Mersin Akdeniz'de tütün ve makaron tesisinin deposunda çıkan yangın büyük bölüme yayıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki tütün ve makaron işleme tesisinin depo bölümünde çıkan yangın, Mersin OSB 1. kısmındaki tesiste büyük bölüme yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; itfaiye yangına müdahale ediyor.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki tütün ve makaron işleme tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Mersin Organize Sanayi Bölgesi'nin 1. kısmında yer alan tesisin depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine işletmeye 112 Acil Sağlık, polis, Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler, kısa sürede tesisin büyük kısmına yayıldı.
Tesisin çevresinde önlem alan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
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