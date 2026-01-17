Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Deprem Riskine Karşı Japonya'ya Teknik Ziyaret - Son Dakika
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Deprem Riskine Karşı Japonya'ya Teknik Ziyaret

17.01.2026 09:40  Güncelleme: 11:02
Mersin Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Kemal Zorlu, Japonya'da yapılan 'Yerelde Afet Riski Azaltma ve Atık Yönetimi Kapasitesinin Artırılması Projesi' toplantısına katıldı. Proje kapsamında belediyelerin yeniden yapılanma planları oluşturma kapasiteleri üzerinde duruldu.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Kemal Zorlu, Japonya'da gerçekleştirilen "Yerelde Afet Riski Azaltma ve Atık Yönetimi Kapasitesinin Artırılması Projesi"  toplantısına katıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) iş birliğinde yürütülen "Yerelde Afet Riski Azaltma ve Atık Yönetimi Kapasitesinin Artırılması Projesi" kapsamında Japonya'ya yapılan ziyarette, TBB Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Altun ve TBB heyeti de yer aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Kemal Zorlu, Türkiye'deki belediyelerin yeniden yapılanma planları oluşturma kapasitesini geliştirmeyi amaçlayan projenin "Yenilikçi Yeniden Planlama" bileşeni kapsamında bazı temaslarda bulundu. Mersin'in yer aldığı programda ayrıca; Balıkesir, Manisa, Denizli, Muğla, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Uşak, Bolu, Kütahya, Tekirdağ Çorlu, İstanbul Avcılar ve Bursa İnegöl belediyelerinden de yöneticiler yer aldı.

Japonya'da deprem sonrası yeniden yapılanma süreci ile ilgili teknik bilgiler paylaşıldı

Yeniden yapılanma planlamasının uygulama aşamasında belediyelerin rolünü ve yönetim kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlayan program çerçevesinde Kumamoto Valiliği'ni ziyaret eden heyet, 2016 Kumamoto Depremi ve deprem sonrasında halkın katılımıyla hazırlanan yeniden yapılanma planı hakkında bilgi aldı.

Kumamoto Üniversitesi'nden Prof. Kamimoto deprem sonrası kamu, özel, akademi iş birliği ile geliştirilen Mashiki-Labo Modeli'ne ilişkin sunum yaparken; Kumamoto Deprem Müzesi'ni ziyaret eden katılımcılara, Japonya'daki fay hatları ve 2016 depremine ilişkin detaylı bilgiler verildi. Eğitim kapsamında Aso Köprüsü'nün deprem sonrası onarımı, yeniden inşa süreci ve deprem izolasyon teknolojileri konusunda teknik bilgiler de paylaşıldı. Ziyarette, proje kapsamında hazırlanan "Kahramanmaraş Yenilikçi Yeniden Yapılanma Planı'da" belediyelere tanıtıldı.

Depreme ilişkin deneyimlerin ve önlemlerin ele alındığı toplantıda, Mersin'in afet döneminde yaptıkları ve olası yeni afet riskine karşı neler yapacağı da konuşuldu. 2023 yılında yaşanan 6 Şubat depremlerinin ardından, yaşanılacak olası felaketlerin en aza indirilmesi için kurulan Mersin Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı'ndan temsilciler; bu program sayesinde, olası riskleri değerlendirip deneyimlerini paylaştı ve önlemler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Depremin merkez üssü olan Mashiki Kasabası'nda saha ziyaretleri yapıldı

Kumamoto Depremi'nin merkez üssü olan Mashiki Kasabası'nı ziyaret eden heyete, Mashiki Belediyesi çalışanları yeniden yapılanma çalışmalarını anlattı. Kumamoto Üniversitesi akademisyenleri tarafından da bölgede yerel halk ile merkezi hükümet arasında karşılıklı anlayışı sağlamak için oluşturulmuş Mashiki-Labo tesisi tanıtılırken, kasabada gerçekleştirilen saha ziyaretinde afete dirençli yol çalışmaları da yerinde gözlemlendi.

Programın Tokyo durağında TBB heyeti, Tokyo Büyükşehir Belediyesi Kentsel İmar Bürosu uzmanlarından, kentin kapsamlı afet planlaması ve bina güçlendirme teşvikleri hakkında bilgi aldı. Japonya Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı uzmanları ise ülkeyi etkileyen büyük ölçekli afetlere ilişkin deneyimlerini ve yeniden toparlanma planlarını heyetle paylaştı.

Eğitim kapsamında Japonya Yeniden Yapılanma Ajansı tarafından, Sendai Depremi sonrası ulusal yeniden yapılanma çerçevesi ve yerel yönetimlere sağlanan destekler de heyete aktarıldı. Program sonunda hazırlanan eylem planı sunumları, projenin yürütücü firması Nippon Koei Ana Binası'nda şekillendirildi ve JICA ana merkezinde "Büyükşehir Belediyeleri", "İl ve Büyükşehir İlçe Belediyeleri" ve "TBB" olmak üzere 3 başlık altında sunuldu. TBB heyetinin Japonya'daki "Yenilikçi Yeniden Planlama Eğitimi" programı, düzenlenen sertifika töreni ile tamamlandı.

Kaynak: ANKA

