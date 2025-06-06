Mersin Belediyesi Kurban Bayramı'nda 23 Kesim Noktasıyla Hizmette

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların ibadetlerini sağlıklı ve güvenli koşullarda yerine getirmesi için kent genelinde 23 kesim noktasında hizmet veriyor. Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 6 mezbaha ve 17 mobil kesim ünitesinde verilen hizmette, dini kurallara uygunluk ve hijyen ön planda tutuluyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 23 noktada kurban kesim hizmet veriyor. Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından verilen hizmette, dini kurallara uygunluk ve hijyen ön planda tutuluyor. Başta Yakaköy Mezbahası olmak üzere birçok noktada sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Vatandaşların kurbanlık hayvanları, kesim öncesinde veteriner hekimler tarafından kontrol edildi. Kesim alanları gün boyu düzenli olarak temizlendi, ekipler tarafından hijyen önlemleri titizlikle uygulandı. Kurban kesimi sırasında çevre ve görüntü kirliliği oluşmaması için gerekli tüm tedbirleri alan ekipler, bayram süresince kesim hizmetini aynı düzen ve hassasiyetle devam ettirecek. Kesim noktalarında kasapların yanı sıra yardımcı personel ve teknik personelin de yer aldığı toplam 262 kişi, hizmetin eksiksiz yürütülmesi için görev aldı.

"Toplam 178 kasap görev yapıyor"

Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Hünkar Yıkılmaz, Kurban Bayramı'nda verilen kesim hizmetlerine ilişkin bilgi verdi. Sözlerine yurttaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak başlayan Yıkılmaz, "Kesimlerin dini kurallara uygun şekilde yapılmasını amaçlıyoruz. Hijyenik bir ortamda, çevre ve görüntü kirliliği oluşturmayacak şekilde gerekli tedbirleri aldık. Amacımız, vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde kurbanlarını kestirmelerini sağlamak" dedi.

Kent genelinde 6 sabit kesimhane ve 17 mobil kesim ünitesinden oluşan toplam 23 kesim noktasının olduğunu belirten Yıkılmaz, "Kesim yerlerinde, 34'ü kendi bünyemizdeki kasap personelimiz olmak üzere toplam 178 kasap görev yapıyor. Bu personelin tamamı Halk Eğitim Merkezi tarafından kasaplık sertifikası olan işin uzmanı kasaplar. Hayvanların hem kesim öncesi hem de sonrasında muayenelerini sağlamak ve sakatat kontrolünü yapmak üzere veteriner hekim görevlendirmesi yaptık. Şu anda Mersin genelindeki 23 kesim alanında yardımcı, teknik ve kasap olmak üzere toplam 262 personel hizmet veriyor" diye konuştu.

"Vatandaşların memnuniyeti ve önerileri doğrultusunda her yıl değişikliklere gidiyoruz"

Yıkılmaz, vatandaş memnuniyetine verdikleri öneme de dikkat çekerek, "Her yıl, kurban kesim yerlerimizde kesim yaptıran vatandaşlarımızın telefon numarasını alarak anket yapıyoruz. Bu anketlerde, vatandaşlarımızın memnuniyetlerini dinliyoruz ve verdikleri önerileri dikkate alarak her Kurban Bayramı döneminde bu doğrultuda değişikliklere gidiyoruz. Bu yıl da aynı uygulamayı yapacağız. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Hijyenik, temiz bir ortam"

Büyükşehir Belediyesi'nin kesim hizmetinden faydalanan yurttaşlar da memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Menekşe Avcı: "Memnunuz ve böyle bir hizmetten dolayı da Vahap Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bize burada yardımcı oluyorlar ve bütün işlerimizi halledebiliyoruz. Burada hem güvenilir hem de steril bir ortam var. Bu bakımdan da içimiz rahat ediyor."

-Tolga Taşhan: "Hizmet konusunda memnunuz. Buradaki ekip de çok güzel ve ilgili. Temiz bir şekilde poşetlerimizi ayarlamışlar. Belediye olarak her şeyi düşünmüşler. Biz memnun kaldık. Bu hizmeti sevdik, beğendik, seneye de buradayız."

-Gürkan Maraşlıoğlu: "Çok iyi bir hizmet, dışarıda kesmesi artık dünya kadar para oldu. Kasaplar kesim için yüksek ücretler istiyor. Özellikle 2-3 senedir buraya getiriyoruz ve çok memnunuz. Hijyenik, temiz bir ortam. Üstelik poşetine kadar veriyorlar. Allah razı olsun. Vahap Başkanımıza bu konuda teşekkür ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz."