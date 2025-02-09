Mersin Belediyesi'nin Denetim Ekibine Yeni Üye: Köpük

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın sahiplendiği ve adını Köpük koyduğu köpek, belediye ekipleriyle birlikte deniz denetimine çıkıyor. Yeleğini giyerek ekibe katılan Köpük, Mersin denizini kirlilikten korumak için mücadele ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nden sahiplendiği 2 yaşındaki Rus finosu cinsi köpek, ekiplerle birlikte deniz denetimine çıkıyor. 4 aydır Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü'nün Çamlıbel balıkçı barınağındaki biriminde yaşayan Köpük, ekiplerin mesai arkadaşı oldu. Memnuniyetle Mersin yazılı yeleğini giyen ve ekiplerle gemi denetimine çıkan Köpük, Mersin denizini kirlilikten korumak için mücadele ediyor.

Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürü Ayhan Demir, Köpük'ü 4 ay önce sahiplendiklerini ve birimin havasını değiştirdiğini "İlk geldiğinde biraz tedirgindi. Bizlere biraz uzak duruyordu ama zamanla alıştı. Bütün personelin ilgisini çekiyor. Çok candan bir bağlılığı oluştu. Bizimle denetimlere de çıkıyor. Yabancı birini gördüğünde havlayarak tesisimizin korunması açısından da bize yardımcı oluyor. Oldukça güzel bir bağ kurduk" sözleriyle anlattı.

"Denizin köpüğünden yola çıkarak adını Köpük koyduk"

Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü'nde Deniz Denetim Şefi olarak görev yapan Emre Üresin, Köpük'ün isminin çıkış noktasını anlattı:

"Başkanımızın çağrısına istinaden, Hayvan Bakımevimizden bu tatlı kızımızı sahiplendik. Adı Köpük. Biz Denizcilik Hizmetleri Şube Müdürlüğüyüz ve denizin köpüğünden yola çıkarak kızımıza Köpük ismini verdik. Çalışanlarımız da köpeği çok sevdiler. Tatlı kızımızın bizimle beraber olmasından dolayı çok mutluyuz. Bizimle beraber denetime ve temizlik faaliyetlerine katılıyor. Onun da denizi çok sevdiğini düşünüyoruz. Köpük geldikten sonra personel arkadaşların aslında sokak hayvanlarına karşı çok daha fazla ilgisinin olduğunu fark ettik. Daha mutlu, daha huzurlu bir çalışma ortamımız var. O bizim arkadaşımız, canımız, çok sevimli güzel kızımız. Hem işyerimizi koruyor hem de bizlere arkadaşlık ediyor. Moralimiz bozulduğunda bunu ilk Köpük fark ediyor; yanımıza geliyor, hopluyor, zıplıyor, kendini sevdiriyor. Onunla birlikte olmaktan çok mutluyuz. Biz buradan tüm insanlara bir sokak canlısını sahiplenmeyi tavsiye ediyoruz."

"Personel ile Köpük arasında güçlü bir bağ oluştu"

Köpük'le iyi anlaşan personelden biri olan Kaptan Faruk Kaya ise "Köpük geldiğinden beri, bizim ailemizden biri gibi oldu. Ben onu çok seviyorum. Köpük geldikten sonra bizde hayvan sevgisi de arttı. Her şeyiyle ilgileniyoruz. Kıyafetlerini özel diktiriyoruz. Hayvan sevgisi çok başka bir şeymiş. Köpük sayesinde bunu öğrendik. İyi ki var, iyi ki yanımızda" dedi.

Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü'nde çalışan personel İdil Ülker Coşkun da ilgili duygularını, "Köpüğümüz geldiğinden beri bizim havamız değişti. Gece bir şey yedi mi diye telefonla arayıp bekçimize soruyoruz. Havalar soğuk olduğunda bazen rahatsız oluyor. İlacı rutin verildi mi diye kontrol ediyoruz. Artık içimizden biri oldu. Onu da bir birey olarak kabullendik. İyi ki geldi, onu çok seviyoruz" sözleriyle dile getirdi.

Gemici personeli Adnan Mis de "Köpükle ilk geldiği günden beri iyi anlaşıyoruz. Alıştık birbirimize. Seviyoruz. En iyi benimle anlaşıyor. Yıkıyoruz, temizliyoruz, yemeğini veriyoruz" dedi.