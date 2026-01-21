Mersin Bellek Ofisi, Kent Mirasını Sözlü Tarih Çalışmalarıyla Gelecek Kuşaklara Aktarıyor

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Bellek Ofisi, kentin tarihi ve kültürel mirasını araştırma, kayıt altına alma, dijitalleştirme ve gelecek kuşaklara aktarma amacıyla başlattığı sözlü tarih çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin Bellek Ofisi, kentin tarihi ve kültürel mirasını yaptığı sözlü tarih çalışmaları ile gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Kentin somut ve somut olmayan kültürel mirasını araştırma, kayıt altına alma, dijitalleştirme ve geleceğe hazırlamayı amaçlayan Bellek Ofisi, kent tarihine tanıklık etmiş isimler ile yürüttüğü sözlü tarih çalışmalarını bilimsel temellerde ele alıyor. Mersin'de yıllarını geçirmiş, kent tarihinin öznesi haline gelmiş ve kültürel mirasın canlı tanıklığını yapmış kişiler; profesyonel ekipman ve uzmanlar eşliğinde sözlü tarih çalışmasına katkılarda bulunuyor.

Bellek Ofisi, kültürel mirası kent kimliği ile bütünleştiriyor

Mersin, yakın tarihi ile de önemini korurken, kültürel mirasını kent kimliği ile birleştiriyor. Kültürel mirasın sirayet ettiği her alanı nesiller boyu canlı tutmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Bellek Ofisi aracılığıyla tarihe tanıklığı somut hale getiriyor. Mersin'in yakın dönem tarihine tanıklık eden isimlerin birinci ağızdan sunduğu bilgiler ve anılar; kentin geçmişini belgeleyen gazete, dergi, fotoğraf, harita, efemera ve eski evraklar ile destekleniyor. Çeşitli materyalleri arşive kazandıran Bellek Ofisi, toplanan tüm belgeleri modern arşivcilik tekniklerine uygun şekilde koruyor ve kentin dijital hafızasını oluşturuyor.

"Mersin Bellek Ofisi, kent mirasının araştırma süreçlerine dahil oluyor"

Büyükşehir Belediyesi Kent Katılımı ve Sivil Toplumla İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça, kentin tarihi ile bütünleşmiş her alanda çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı. Kentin sosyal ve kültürel ilişkilerinin yoğunluğuna değinen Akça, "Mersin, gerçekten kendine has dokusu olan, belki örneklerine rastlamayacağımız çok kadim bir kent. Mersin Bellek Ofisi böyle kendine has özellikleri, hatıraları olan bu şehirde çalışmalarını sürdürüyor. Bu hatıralar somut ve somut olmayan kültürel mirasımız aslında. Somut objelerimiz, anılarımız, kartpostallarımız, mektuplarımız, tablolarımız bunların hepsi Mersin Bellek Ofisi'nin çalışma ve araştırma süreçlerine dahil oluyor. Mersin Bellek Ofisi tüm bu saydığım unsurları öncelikle araştıran, tasnif eden ve bunları uzun vadede dijitalleştirerek tüm kamuoyunun bilgisine sunmaya çalışan bir ofis olarak doğdu" diye konuştu.

"Yakın zamanda birinci sözlü tarih kitapçığımızı Mersin kamuoyuna sunacağız"

Sözlü tarih çalışmaları ile gerçek ve doğru tarihi ilk elden belgelediklerini dile getiren Akça, tarihe tanıklık etmiş kişilerle oluşturulan ağın her geçen gün güçlendirildiğinin altını çizdi. Sözlü tarih çalışmalarını bilimsel yöntemlerle ele aldıklarını belirten Akça, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Mersin Bellek Ofisimiz, profesyonel video ve ses kayıtlarıyla Mersin'deki hayat hikayeleri eşliğinde ön görüşmeler yapıyor. Akabinde Mersin Bellek Ofisi binamızda kayıtlarımız tamamlanmış oluyor. Tüm bu kayıtları arkadaşlarımız dinleyerek deşifre ediyor ve metinlere dönüştürüyorlar. Yakın zamanda birinci sözlü tarih kitapçığımız da Mersin kamuoyuna sunmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

"Bellek Ofisi'nin çalışması müthiş bir başvuru kaynağı olacak"

Sözlü tarih çalışmasında katılımcı olarak yer alarak kent tarihine ilişkin tanıklığını sunan Fevzi Eryılmaz, 60'lı yıllardan itibaren Mersin'de yaşadıklarını Bellek Ofisi ile paylaştı. Uzun yıllardır Mersin'de mermercilik mesleği ile uğraşan Eryılmaz, kent tarihinin doğru teknikler ile ele alındığını belirterek, "Burada çok doğru ve akılcı bir yaklaşım var. Buraya gelip bilgilenmek isteyecek meraklı insanlar, öğrenciler var. Şu ana kadar yapılan ve şu andan itibaren yapılacak olan her şeyi kalbimle destekliyorum. Bugüne kadar düşünülmemiş ya da ihmal edilmiş bir şey burada gerçekleştiriliyor. Bu arşiv; doğru bilgilere ve kaynaklara dayanan gerçek bir arşiv olacak. Müthiş bir başvuru kaynağı olacaktır" dedi.