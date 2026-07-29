Mersin Bozyazı'da Fide İşletmesinde Yangın

Mersin'in Bozyazı ilçesinde tropikal fide işletmesinde çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü.

Denizciler Mahallesi'ndeki tropikal fide yetiştiriciliği yapan bir işletmede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekibinin çalışmasıyla söndürülen yangında, meyve fideleri zarar gördü.