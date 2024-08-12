Mersin Bozyazı\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Karaisalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile 2 söndürme helikopteri, 10 arazöz, 3 su tankı ve iş makineleri yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, çevredeki seralara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yaklaşık 3 hektarlık alanda kızılçam ağaçlarının zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.