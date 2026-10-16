Mersin Büyükşehir Başkan Vekili Genç, Seçer sürecinde adaletin tecellisine inanıyor

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, Vahap Seçer'in tutuklanmasına ilişkin, "Hukukun üstünlüğüne, masumiyet karinesine ve adil yargılanma hakkına bağlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Adaletin tecelli edeceğine olan inancımızı korurken, bu süreçten etkilenen bütün çalışma arkadaşlarımızla dayanışmamızı sürdürüyoruz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 Yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısı'nın 3. Birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da yapılan toplantıda konuşan Genç, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde üstlendiği görevin sorumluluğunun bilincinde olduğunu söyledi.

Bu sorumluluğun yalnızca idari işleyişi sürdürmekle sınırlı olmadığını, aynı zamanda Mersin halkının demokratik iradesine, kentin geleceğine ve ortak emekle oluşturulan yönetim anlayışına sahip çıkmayı da gerektirdiğini belirten Genç, Başkan Vahap Seçer'in görev yaptığı süre boyunca Mersin'de insanı merkeze alan, toplumsal adaleti gözeten, kentin bütün kesimlerini kapsayan bir belediyecilik anlayışını hayata geçirdiğini ifade etti. Genç, "Belediyemizin sahip olduğu güçlü kurumsal yapı, hizmet kapasitesi ve halkımızla kurduğu güven ilişkisi, bu anlayışın ve yıllar içerisinde ortaya konulan ortak emeğin sonucudur. Hukukun üstünlüğüne, masumiyet karinesine ve adil yargılanma hakkına bağlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Adaletin tecelli edeceğine olan inancımızı korurken, bu süreçten etkilenen bütün çalışma arkadaşlarımızla dayanışmamızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

VAHAP SEÇER'E TEŞEKKÜR ETTİ

Mersin halkının Başkan Seçer'i yüzde 60'lık oyla seçerek nasıl bir yönetim anlayışı istediğini ortaya koyduğunu belirten Genç, görevlerini halkın iradesine saygı göstererek, halkın emanetini koruyarak ve kamu yararını gözeterek yerine getireceğini vurguladı. Büyükşehir Belediyesi'nde hakim olan yönetim anlayışına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine değinen Genç, "Bir kadın olarak üstlendiğim bu görevin, kadınların yerel yönetimlerde ve karar alma mekanizmalarında daha güçlü temsil edilmesi bakımından taşıdığı anlamın farkındayım. Bu önemli görev için bana duyduğu güven ve kadınların yönetimde daha güçlü temsil edilmesine verdiği önem dolayısıyla Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"HİZMETLER AKSAMADAN DEVAM EDECEK"

Yurttaşlara karşı taşınan ortak sorumluluğun her zamankinden daha önemli olduğunu söyleyen Genç, hizmetlerin aksamadan süreceğinin altını çizerek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi, güçlü kurumsal birikimi ve deneyimli kadrolarıyla bütün görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyi sürdürecek; dün olduğu gibi bugün de yarın da bu kentte yaşayan herkesin belediyesi olmaya devam edecektir. Başkanımız Vahap Seçer'in vizyonu ve öncülüğünde Mersin'de hayata geçirilen yenilikçi, kalkınmacı ve sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda devam eden ve planlanan yatırımlarımızı, projelerimizi ve kamu hizmetlerimizi hiçbir aksamaya meydan vermeden kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Mersin'de 1 Ekim'den bu yana çok yakıcı bir gündem yaşandığını dile getirerek, "Bu kentte Büyükşehir Belediye Başkanı ve 2 ilçe belediye başkanı gözaltına alındı, tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Ben baştan beri söylüyorum; biz adalete güveniyoruz, başkanlarımızın en kısa sürede aramızda olacağını biliyoruz. Bu konularda zerre-i miskal kadar da şüphemiz yok" diye konuştu.

"BELEDİYE MECLİSLERİNDE SİYASET KONUŞMUYORUZ"

Büyükşehir Belediyesi MHP Meclis Üyesi ve Grup Başkanı Mehmet İlker Yalçın, Mersin adına alınacak kararlarda Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç'e destek olacaklarını belirterek, "İşinizin ve meclisin içinden seçilerek, meclis ile belediyeyi yönetmenin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Tüm iyi niyetimizle, siyaset gütmeden hizmet adına size yardımcı olacağımızı daha önce belirtmiştik, bundan sonra da belirteceğiz. Çünkü biz belediye meclislerinde siyaset için konuşmuyoruz, konuşmayacağız" dedi.

Başkan Vekili Genç'e hayırlı olsun dileklerini ileten AK Parti Meclis Üyesi ve Grup Başkanı Mustafa Turan, bir kadının görevde olmasından mutluluk duyduklarını belirtti. Başkan Vahap Seçer'in Büyükşehir Belediye Meclisi'ni her zaman başarıyla ve tarafsız şekilde yönettiğini ifade eden Turan, "Biz bu açıdan Vahap Seçer'den razıyız. Mecliste uyum içerisinde çalışmak istiyoruz. Mersin ile ilgili gelen her türlü teklife destek vereceğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi DEM Parti Meclis Üyesi ve Grup Eş Sözcüsü Feride Aslan Bilgiç de "Gönül istiyor ki bir an önce hukuk ve adalet yerini bulsun, Vahap Başkanım burada bizlerle birlikte olsun. Bu temenni ile de sizlere yeni görevinizde başarılar diliyorum. Bunu en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum. Yolunuz açık olsun" dedi.