Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den 19 Mayıs Kutlaması

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Atatürk'ün gençliğe emanet ettiği Cumhuriyet'i yaşatmak ve yüceltmek için gayret ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu ülkenin geleceği, özgüveni yüksek, donanımlı ve özgür gençlerin ellerinde yükselecek. Gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum" dedi.

Seçer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"19 Mayıs 1919, bir milletin kaderini değiştiren, umutları yeniden yeşerten bir dönüm noktasıdır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık yürüyüşü; azmin, kararlılığın ve ulusal birliğin sembolüdür. O gün yakılan meşale; yalnızca bir kurtuluşun değil, aynı zamanda bir kuruluşun, bir çağdaşlaşma idealinin başlangıcıdır. 19 Mayıs'ın gençliğe armağan edilmiş olması, bu ideali geleceğe taşıyacak olanların gençler olduğunu açıkça göstermektedir.

Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu bilinçle çalışıyor, Atatürk'ün gençliğe emanet ettiği Cumhuriyet'i yaşatmak ve yüceltmek için gayret ediyoruz. 2019'dan bu yana gençlerin eğitimden spora, kültürden sanata her alanda desteklenmesini öncelikli görev kabul ettik. Yurtlarımızla, öğrenim yardımlarımızla, kurs merkezlerimizle, atölyelerimizle ve kültür-sanat etkinliklerimizle Mersin'de gençlerin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz.

Gençlerin fikirlerini özgürce ifade edebildiği, bilimle, sanatla, sporla güçlendiği bir şehir inşa ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu ülkenin geleceği, özgüveni yüksek, donanımlı ve özgür gençlerin ellerinde yükselecek. Bu duygularla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyor; gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum."