Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Ferdi Zeyrek'e Veda

(MANİSA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin, "Başımız sağ olsun. Değerli bir başkandı. Çok kısa sürede çok güzel hizmetler yaptı. Bir sevgi seli oluştu. Gerçekten ender görülen bir cenaze merasimiydi. İnsanlar hüngür hüngür ağlıyordu, çok sevilen bir insandı. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenaze töreninde ANKA Haber Ajansı'na duygularını anlattı. Seçer, şunları söyledi:

"Başımız sağ olsun. Değerli bir başkandı. Çok kısa sürede çok güzel hizmetler yaptı. Bir sevgi seli oluştu. Gerçekten ender görülen bir cenaze merasimiydi. İnsanlar hüngür hüngür ağlıyordu, çok sevilen bir insandı başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun."