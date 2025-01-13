Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer\'den Kayyum Atamasına Tepki

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(ANKARA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları'nın gözaltına alınarak yerlerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Seçer, "Bir taraftan barış, çözüm diyerek toplumu umutlandıranlar diğer taraftan antidemokratik uygulamaları devam ettirmekteler. Vicdan kabul etmiyor, akıl almıyor" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Nuriye Arslan, Hoşyar Sarıyıldız ile meclis üyelerinin tutuklanmasına ve yerine Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener Belediye Başkan Vekili olarak kayyum atanmasına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Seçer, şunları kaydetti:

"Henüz 9 ay önce halkın oyu ve yargının onayı ile seçilmiş Akdeniz Belediye Başkanı ve meclis üyelerini tutuklayıp kayyım atamak… Millet iradesine saygısızlık; demokrasiye ve hukuk devletine olan inancımızı tahrip etmeye yönelik yeni bir karar. Bir taraftan barış, çözüm diyerek toplumu umutlandıranlar diğer taraftan antidemokratik uygulamaları devam ettirmekteler. Vicdan kabul etmiyor, akıl almıyor."