Vahap Seçer: "Ramazan Ayının Ülkemize ve Tüm İnsanlığa Sağlık, Huzur ve Hayırlar Getirmesini Temenni Ediyorum"

(MERSİN) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Ramazan ayının bereket, sevgi ve hoşgörüyü çoğaltmasına vesile olmasını diliyor; başta Mersinli hemşehrilerim olmak üzere ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Seçer mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Birlik ve beraberlik ruhunun güçlendiği, dayanışma ve yardımlaşmanın daha da anlam kazandığı bir ramazan ayına daha kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu ayda gönül birliği içinde, paylaştıkça artan bereketi birlikte yaşamayı; sofralarımızı, dayanışmamızı ve umudumuzu birlikte büyütmeyi diliyoruz. Ramazan ayının bereket, sevgi ve hoşgörüyü çoğaltmasına vesile olmasını diliyor; başta Mersinli hemşehrilerim olmak üzere ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum."