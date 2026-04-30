Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: "Emekçinin Hakkını Korumak, Güçlü Bir Ekonomi ve Adil Bir Toplumun Temel Şartıdır"

30.04.2026 09:57  Güncelleme: 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Bugün Türkiye'de milyonlarca emekçi hayat pahalılığı, güvencesiz çalışma koşulları ve gelir adaletsizliği ile mücadele ederken emeğin karşılığını almak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Oysa emeğin değersizleştiği toplumlarda adalet de refah da kalıcı olamaz. Bu nedenle emekçinin hakkını korumak, yalnızca bir sosyal politika değil, güçlü bir ekonomi ve adil bir toplumun temel şartıdır" dedi.

TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, alın terinin ve dayanışmanın hayat bulduğu, emekçinin haklarının kararlılıkla savunulduğu ve onurlu bir yaşam mücadelesi için ortak iradenin ortaya konulduğu bir gündür. Bugün Türkiye'de milyonlarca emekçi hayat pahalılığı, güvencesiz çalışma koşulları ve gelir adaletsizliği ile mücadele ederken emeğin karşılığını almak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Oysa emeğin değersizleştiği toplumlarda adalet de refah da kalıcı olamaz. Bu nedenle emekçinin hakkını korumak, yalnızca bir sosyal politika değil, güçlü bir ekonomi ve adil bir toplumun temel şartıdır."

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana emeği önceleyen bir yönetim çizgisini kararlılıkla sürdürüyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın haklarını koruyan, iş güvenliğini esas alan, eşitlikçi ve adil bir çalışma ortamı için somut adımlar atıyoruz. Bu anlayışla, tarımda, sanayide, hizmet sektöründe, bu kentin her köşesinde emek veren tüm hemşehrilerimizin yanında olmaya, hayata geçirdiğimiz hizmet ve yatırımlarla yerel ve bölgesel kalkınmayı güçlendiren politikalar üretmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin ve kentimizin gelişmesi için alın teri döken tüm işçi ve emekçilerimizin '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler’den 1000 öğrenciye sürpriz Beğeni yağıyor Arda Güler'den 1000 öğrenciye sürpriz! Beğeni yağıyor
Cinayet anı kamerada Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Fenerbahçe’den RAMS Başakşehir FK maçında 18 yaş altı taraftara ücretsiz bilet Fenerbahçe'den RAMS Başakşehir FK maçında 18 yaş altı taraftara ücretsiz bilet
İsrail’in uykularını kaçıran tatbikat 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar İsrail'in uykularını kaçıran tatbikat! 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar
İBB davasında gerginlik İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı: Bu söylenenler çok ayıp İBB davasında gerginlik! İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı: Bu söylenenler çok ayıp
Kayıp olarak aranan çocuğun, derede cesedi bulundu Kayıp olarak aranan çocuğun, derede cesedi bulundu

11:33
Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi Ölüm ve boşanmayla bitti
Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi! Ölüm ve boşanmayla bitti
11:31
Galatasaray şampiyonluğa giderken Dursun Özbek iki isme “Güle güle“ dedi
Galatasaray şampiyonluğa giderken Dursun Özbek iki isme "Güle güle" dedi
11:10
İsrail’in saldırdığı Sumud Filosu: 18 Türk aktivist alıkonuldu
İsrail'in saldırdığı Sumud Filosu: 18 Türk aktivist alıkonuldu
10:58
Afganistan’dan petrol hamlesi Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı
Afganistan'dan petrol hamlesi! Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı
10:41
Survivor’da büyük skandal Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu
Survivor'da büyük skandal! Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu
10:27
Fahiş site aidatlarına son İşte yeni düzenlemenin detayları
Fahiş site aidatlarına son! İşte yeni düzenlemenin detayları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 11:41:51. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.