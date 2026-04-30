Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: "Emekçinin Hakkını Korumak, Güçlü Bir Ekonomi ve Adil Bir Toplumun Temel Şartıdır"

(MERSİN) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Bugün Türkiye'de milyonlarca emekçi hayat pahalılığı, güvencesiz çalışma koşulları ve gelir adaletsizliği ile mücadele ederken emeğin karşılığını almak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Oysa emeğin değersizleştiği toplumlarda adalet de refah da kalıcı olamaz. Bu nedenle emekçinin hakkını korumak, yalnızca bir sosyal politika değil, güçlü bir ekonomi ve adil bir toplumun temel şartıdır" dedi.

TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, alın terinin ve dayanışmanın hayat bulduğu, emekçinin haklarının kararlılıkla savunulduğu ve onurlu bir yaşam mücadelesi için ortak iradenin ortaya konulduğu bir gündür. Bugün Türkiye'de milyonlarca emekçi hayat pahalılığı, güvencesiz çalışma koşulları ve gelir adaletsizliği ile mücadele ederken emeğin karşılığını almak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Oysa emeğin değersizleştiği toplumlarda adalet de refah da kalıcı olamaz. Bu nedenle emekçinin hakkını korumak, yalnızca bir sosyal politika değil, güçlü bir ekonomi ve adil bir toplumun temel şartıdır."

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana emeği önceleyen bir yönetim çizgisini kararlılıkla sürdürüyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın haklarını koruyan, iş güvenliğini esas alan, eşitlikçi ve adil bir çalışma ortamı için somut adımlar atıyoruz. Bu anlayışla, tarımda, sanayide, hizmet sektöründe, bu kentin her köşesinde emek veren tüm hemşehrilerimizin yanında olmaya, hayata geçirdiğimiz hizmet ve yatırımlarla yerel ve bölgesel kalkınmayı güçlendiren politikalar üretmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin ve kentimizin gelişmesi için alın teri döken tüm işçi ve emekçilerimizin '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."