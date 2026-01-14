Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: "Hem Merkezi Yönetim Yatırımları Hem Yerel Yönetimlerin Çalışmaları Mersin'i Daha Cazip Hale Getiriyor"

(MERSİN) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Uluslararası Tekstil Fuarı'nın açılış törenine katıldı. Seçer, "Mersin, her geçen gün daha da ilgi alanı olacak. Hem merkezi yönetim yatırımları hem yerel yönetimlerin çalışmaları Mersin'i daha cazip hale getiriyor. Çukurova Uluslararası Havalimanı bize çok önemli bir kazanım elde ettirdi. Deniz yolu ve karayolu açısından her türlü ulaşıma açık bir bölgede çok daha muhteşem bir fuar alanıyla, çok daha güzel uluslararası fuarlara imza atabiliriz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleriyle düzenlenen fuar, geniş ürün yelpazesiyle, yerli üretici ve ihracatçı firmalara yeni pazarlar açmayı, yabancı alım heyetleri aracılığıyla sektöre doğrudan ticari hacim kazandırmayı hedefliyor.

Yenişehir Fuar Merkezi'nde Kapital Expo organizatörlüğünde düzenlenen fuarın açılış törenine; Mersin Valisi Atilla Toros, TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kent protokolü, sektör paydaşları ile çok sayıda davetli katıldı.

"Mersin; Türkiye'de tekstilin konuşulduğu ilk yerlerden biridir"

Seçer konuşmasına, Mersin'in tekstile yabancı bir kent olmadığını ve Türkiye'de tekstilin ilk konuşulduğu yerlerden birisinin Mersin olduğunu vurgulayarak başladı. Başkan Seçer, Mersin merkezin ve limanın oluşumunun; şu anki Mersin sınırlarında üretilen pamuğun özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra Amerikan İç Savaşı ile beraber tekstil devi İngiltere'nin ham maddesiz kalması sonucu Osmanlı topraklarından pamuk ithal etmesiyle başlayan bir serüven olduğunu kaydetti. Seçer, "O nedenle; 'Mersin tekstil kenti değil, nereden çıktı bu fuar?' ya da 'Tekstil sektörüne yönelik bu ilgimiz nereden çıktı?' demeyelim" diyerek, Mersin'de tekstil sektörünün önemli olduğunun altını çizdi.

"Mersin'de insanlar; huzur, barış ve kardeşlik içerisinde yaşıyor"

Mersin'de her sektörün yer aldığını ve ilgi duyulduğunda da bu sektörlerin Mersin'in veriminden dolayı gelişmeye açık olduğunu sözlerine ekleyen Seçer, "Mersin'in muazzam bir lokasyonu ve halk kitlesi var. Bu nüfusu da renk cümbüşünü de oluşturmak kolay değil. Mersin'de Türkiye'nin her yerinden gelen farklı renklerden insanlar bir arada huzur, barış ve kardeşlik içerisinde; gelecek ve bereket dolu bu kentte yaşıyor. O da Mersin'e özgü. Bunun değerini bilmek lazım" dedi.

Tekstil sektörünün konjonktürel olarak sorunlar yaşayabileceğini yineleyen Seçer, bu alanın tıpkı tarım ve turizm gibi işsizliği absorbe eden ve istihdam yaratan, kısmen de "bacasız fabrika" olarak tanımlanan bir sektör olduğunu belirtti. Seçer, "Ancak üretim maliyetlerinin yüksekliği bu sektörün daha çok, özellikle Akdeniz'in karşı kıyısındaki komşu ülkeler gibi daha ucuz maliyetli ülkelere gitmesine ve bazı firmaların oraya tesis kurmasına sebebiyet veriyor. Bunu durdurmak lazım. Bu da makro politikalarla ilgili. Ama biz yerel yönetimler olarak; yetkilerimiz ve imkanımız çerçevesinde tekstil ve konfeksiyon alanında yapılacak yatırımlar için makul olan her türlü yaklaşıma açığız" diye konuştu.

"Yapılan çalışmalarla Mersin cazibe merkezi haline geliyor"

Fuarcılığın sektörler açısından önemine değinerek, Mersin'de de fuarcılığı geliştirmenin yolunu bulmak zorunda olduklarını ifade eden Seçer, "Mersin, her geçen gün daha da ilgi alanı olacak. Hem merkezi yönetim yatırımları hem yerel yönetimlerin çalışmaları Mersin'i daha cazip hale getiriyor. Çukurova Uluslararası Havalimanı bize çok önemli bir kazanım elde ettirdi. Deniz yolu ve karayolu açısından her türlü ulaşıma açık bir bölgede çok daha muhteşem bir fuar alanıyla, çok daha güzel uluslararası fuarlara imza atabiliriz. Bu düşünce ve inanç içerisindeyim" diyerek, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti ve hem alıcılar hem de satıcılar açısından başarılı bir buluşma olmasını temenni etti.

Vali Toros: "Tekstil Fuarı'nda kurulan her temas Mersin'in geleceğine yapılan bir yatırım"

Mersin Valisi Atilla Toros ise yaptığı konuşmasında, tekstil sektörünün Türkiye ekonomisinin lokomotif alanlarından biri olduğunu, yüzbinlerce vatandaşa istihdam alanı sağladığını, yüksek katma değer üretmesiyle ülkenin kalkınmasında önemli bir rol üstlendiğini belirterek, "Pamuktan ipliğe, iplikten kumaşa, kumaştan markaya uzanan bu başarının ardında üreticimizin emeği, tasarımcımızın estetiği ve iş insanlarının vizyonu vardır. Küresel rekabetteki gücümüzü daha da ileri seviyelere taşımak, yalnızca güçlü üretimle değil, güçlü lojistik, hızlı erişim ve etkin organizasyon kabiliyetiyle mümkündür. Mersin tam da bu noktada farkını ortaya koyan stratejik bir merkezdir" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından; Mersin Valiliği'nin himayesinde ve Mersin Olgunlaşma Enstitüsü'nün özgün yorumuyla Yörük kültürünün önemli el sanatlarından biri olan, "Ala çuval" temasının işlendiği bir defile gerçekleştirildi. Geleneksel dokularla modern çizgilerin bir araya getirildiği motiflerden oluşan kostümlerin sergilendiği defilenin ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek fuar ziyarete açıldı.

Programda ayrıca; Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin Tekstil Fuarı Komite Başkanı Salihcan Sağlam ve Mersin Tekstil Üreticileri Derneği Başkanı Kemal Dede de birer konuşma gerçekleştirdi. Stantların gezilmesinin ardından program sona erdi.