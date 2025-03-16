Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, İftar Programında Birlik Vurgusu Yaptı

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Gülnar-Bir Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeği programına katıldı. Seçer "Seçimlere giderken rekabet ettik ama seçim bittiği zaman rekabet biter, hizmet başlar. Hizmette de el birliği, güç birliği, gönül birliği. Mersin'de yerel yönetimlerde siyasi ayrım yok, hizmet var, sizlerin mutluluğu var" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Gülnar-Bir Derneği tarafından Zeytinli Bahçe Lisesi bahçesinde düzenlenen iftara katıldı. İftar programında vatandaşlarla buluşan Seçer, Gülnar-Bir Derneği yöneticileri ve katılımcılarla sohbet etti.

İftar programına, Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Gülnar-Bir Dernek Başkanı Ahmet Uysal, dernek yöneticileri, üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gülnarlılarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek konuşmasına başlayan Başkan Seçer, "Her zaman bir arada, mutluluk içerisinde olalım" dedi.

"Hizmette de el birliği, güç birliği, gönül birliği"

Siyasi parti ayrım gözetmeksizin ilçe belediyeleri ile iş birliği içerisinde Mersinlilere hizmet ettiklerini belirten Seçer, rekabetin seçime kadar olduğunu ancak seçim bittikten sonra rekabet ortamının yerini hizmet için birliğe bırakacağının altını çizerek, "Seçimlere giderken rekabet ettik ama seçim bittiği zaman rekabet biter, hizmet başlar. Hizmette de el birliği, güç birliği, gönül birliği. Ortak amacımız; ülkemizin dünyada çok daha saygın bir yere gelmesi. Belediye başkanınız olarak sizlerin bu anlamda rahat olmanızı isterim. Mersin'de yerel yönetimlerde siyasi ayrım yok, hizmet var, sizlerin mutluluğu var" diye konuştu. 21 Mart Cuma günü, Gülnar ilçesi eski otogarda Büyükşehir Belediyesi'nin Gülnar'da iftar programı olacağını duyuran Seçer, tüm Gülnarlıları iftarda bir arada olmaya davet etti.

İftar programına katkı sunan herkese teşekkür eden Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, "Makamların en alisi yüce Türk milletinin bir ferdi olmaktır. Çok olmak önemli değil, bir olmak önemli. Bir olalım, diri olalım ve daha nice Ramazan'larda bu mübarek iftar sofralarında buluşalım" ifadelerini kullandı.

"Daha nice ramazanlarda ve bu sofralarda sizlerle birlikte olmayı diliyorum"

Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek konuşmasına başlayan Gülnar-Bir Derneği Başkanı Ahmet Uysal, "Ramazan ayı, insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma ruhunun, gönül birliğinin güçlenmesine vesile olan bir aydır. Unutmayalım ki; birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe her geçen gün daha da güçleneceğiz. Daha nice ramazanlarda ve bu sofralarda sizlerle birlikte olmayı diliyorum" dedi.