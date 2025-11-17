Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Kardeşi Arzu Seçer Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Kardeşi Arzu Seçer Hayatını Kaybetti

17.11.2025 11:15
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kardeşi, Mersin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Arzu Seçer, uzun süredir tedavi gördüğü hastalığı nedeniyle 47 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi bugün Tarsus Güney Mezarlığı'nda defnedilecek.

(MERSİN) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kardeşi Arzu Seçer hayatını kaybetti.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kardeşi Mersin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Arzu Seçer, bu sabah tedavi gördüğü Mersin'de hayatını kaybetti. 47 yaşındaki Seçer'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip saat 16.00'da Tarsus Güney Mezarlığı'nda defnedilecek.

Vahap Seçer, kız kardeşinin vefatı nedeniyle taziyeleri bugün saat 18.00 itibarıyla Mersin Sahil Kültür Park içinde yer alan Mersin Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu'nda kabul edecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
