Mersin Büyükşehir Belediyesi 'Babil Su Sporları Merkezi'ni hizmete açtı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi 'Babil Su Sporları Merkezi'ni hizmete açtı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan 'Babil Su Sporları Merkezi', kano, kürek, yelken ve SUP sporlarını yurttaşlara sevdiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tüm yurttaşları su sporları yapmaya davet ediyor.

26.07.2024 12:36
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan 'Babil Su Sporları Merkezi', her yaştan vatandaşa denizde spor yapma imkanı sunuyor. Sporun denizle buluştuğu nokta olan merkez, kano, kürek, yelken ve SUP sporlarını yurttaşlara sevdiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "7'den 77'ye bütün yurttaşlarımızı su sporları yapmaya davet ediyorum" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer sabah sporunu, Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı 'Babil Su Sporları Merkezi'nde yaptı. Sabahın erken saatlerindeb spor yapan Seçer, vatandaşları su sporlarını yapmak üzere Babil Su Sporları Merkezi'ne davet etti. İsteyen herkesin kano, kürek, yelken, SUP branşlarında ders alabileceklerini söyleyen Seçer, "Tüm Mersinlileri, sporun denizle buluştuğu noktaya, Babil'e bekliyorum" dedi.

"7'den 77'ye bütün yurttaşlarımızı su sporları yapmaya davet ediyorum"

Seçer, "Burada kano, kürek, yelken ve SUP branşlarında kurslarımız var. Ben de bugün saat 06.30'da buradaydım, krek yaptım. Son derece zevkli ve güzel bir sabah sporu oldu" diye konuştu. Kültür Park'ta, Tribün Kafe'nin yanında yer alan merkezi Nisan ayında hizmete açtıklarını söyleyen Seçer, "İki ayrı üniteden oluşan, içerisinde soyunma odaları, malzemelerin konulduğu depolar ve açık alanların olduğu çok güzel bir su sporları merkezini Belediyemiz faaliyete aldı. Burada 7'den 77'ye bütün yurttaşlarımızı su sporları yapmaya davet ediyorum. Kano, kürek, yelken, SUP branşlarında hocalarımızdan ders alabilirler. Tüm Mersinlileri sporun denizle buluştuğu noktaya, Babil'e bekliyorum" ifadelerini kulalndı.

Büyük-küçük herkes su sporuyla bu merkezde tanışıyor

Mezitli İlçesi'nde yer alan ve 340 metrekarelik alana inşa edilen 'Babil Su Sporları Merkezi', biri kano-kürek için diğeri ise yelkenliler için olmak üzere 2 ayrı binadan oluşuyor. Binada depo, kadın ve erkek soyunma odaları ile duşlar ve WC'ler yer alıyor. Kentin spor için en uygun noktalarından birinde hizmet veren 'Babil Su Sporları Merkezi'nde 7-14 yaş optimist yelken, 14-18 yaş laser yelken, 18 yaş üzeri kano, 16 yaş üzeri sup dersleri veriliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi 'Babil Su Sporları Merkezi'ni hizmete açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi 'Babil Su Sporları Merkezi'ni hizmete açtı - Son Dakika
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