Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Haftası Etkinlikleri

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Engelliler Haftası kapsamında etkinlikler düzenledi. Etkinliğe katılan vatandaşlar, 'Engelsiz Ritim ve Dans Gösterileri' ile keyifli anlar yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde başlayan 'Engelsiz Ritim ve Dans Gösterileri', Engelsiz Yaşam Parkı Halk Dansları gösterisi ile devam etti. Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'nın (ZİÇEV) gösterilerinin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Sanatçısı Görkem Gündoğdu'nun piyano dinletisi, Yükselen Lodos Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Beyaz Melekler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin dans gösterisi, seyirci ile buluştu. Etkinlikler, ZİÇEV'in ritim gösterisi ile sona erdi.

"ONLARIN MUTLULUĞUYLA BİZLER DE MUTLU OLUYORUZ"

Özel bireyler ile ritim ve dans gösterileri düzenlediklerini kaydeden Engelsiz Yaşam Parkı Sorumlusu Betül Demir, "Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, Kent Orkestramız ve Engelsiz Yaşam Parkı'ndaki özel bireylerimizin gösterilerini izledik. Hepsi çok heyecanlılar ve bu etkinliklerde yer almaktan büyük keyif alıyorlar. Kendilerini çok mutlu hissediyorlar. Onların mutluluğuyla bizler de mutlu oluyoruz" dedi.

Etkinliği izleyen veliler ise beğenilerini şu sözlerle dile getirdi:

-Selma Doğan: "Çocuklarımızın her gün hatırlanmasını ve unutulmamalarını diliyorum. Çok güzel bir etkinlik oldu. Çocuklarımızın eğlendiğini gördüğümüzde, bizler daha mutlu oluyoruz. Çocuklarımız bu etkinlikler sayesinde deşarj oluyorlar ve birer birey olduklarını bize gösteriyorlar. Başkanımız Vahap Seçer'e de bu olanakları sağladığı için teşekkür ederiz."

-Filiz Uzan: "Oğlum dans etti. Sonra da ritim gösterisi olacak. Burada çocuklarımız için çok güzel şeyler yapıyorlar. Servisten yemeğe kadar pek çok detay düşünülmüş. Biz çok memnunuz."