Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençleri Eğlenceyle Buluşturdu - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençleri Eğlenceyle Buluşturdu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençleri Eğlenceyle Buluşturdu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında gençleri DJ performansı, workshoplar ve dans şovları ile buluşturdu. Etkinlikte gençler gün boyu süren etkinliklerle eğlendi.

18.05.2024 10:11  Güncelleme: 10:13
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(MERSİN) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için zengin içerikli bir etkinlik takvimi hazırlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, dün de Mersinli gençleri, DJ performansı, workshoplar ve dans şovları ile buluşturdu.

Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda düzenlenen etkinliğin 3. günü ilk olarak Dj Emircan Saltabaş'ın performansı ile başladı. Farklı tarzı ve eğlenceli repertuvarı ile gençleri coşturan performansın ardından D&S Dans Grubu sahne aldı. Enerji dolu ve hareketli olması sebebiyle en sevilen dans türlerinden biri olan zumba ile gençlerin neşesi artarken, Angora Dans grubu sergilediği gösteri beğeni topladı. Dövüş sanatının ahenkle birleştiği Coperia şovunu sergileyen grup mini bir gösteri sunarken, Karizma Show, gösterileri ile izleyenlere eşsiz bir görsel şölen yaşattı.

GÜN BOYU SÜREN ETKİNLİKLERLE GENÇLER EĞLENCEYE DOYDU

Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikleri takip eden gençler, beğenilerini şu sözlerle dile getirdi:

-Irmak Özken:  "Büyükşehir'in yaptığı etkinliklerden çok memnunum. Gençler için çok eğlenceli ve enerji dolu bir etkinlik oldu. Son yıllarda daha da arttı. Gençler için çok motive edici. Günümüz ekonomisinde gençler, eşit olmayan maddi kaynaklardan dolayı depresyona girebiliyor. Buna rağmen biz burada eğlenebiliyoruz."

-Aysu Horoz:  "Burada bir dans gösterisi sergiledik. Bu insanlar için çok güzel bir etkinlik, insanlar buraya gelebiliyor ve herkes için uygun bir etkinlik. Biz grup olarak çok eğleniyoruz ve heyecanlıyız. Buraya gelen kişiler de mutlu oluyor. Çünkü onlar için farklı bir etkinlik  oluyor ve bizlere anı olarak kalıyor. Eğlencelik olduğı için buraya işimiz olsa da geliyoruz. 7'den  70'e herkes bu kentte mutlu ve eğleniyor."

- Volkan Çolak:  "Evde oturuyorduk canım sıkıldı ve neler yapalım diye düşündük. Büyükşehir'in bayramlarda yaptığı etkinlikler oluyordu aklıma o geldi ve aileme beraber gidelim ddedim. Burada voleybol, basketbol oynuyoruz. Kardeşim ben ve babam burada voleybol sayesinde tanımadığımız insanlarla eğlenebiliyoruz. Mesela 23 Nisan'da kardeşim burada bir dans ekibi ile tanıştı şu anda birebir onlarla konuşuyor ve bir şeyleri paylaşıyor. Bu da insanların birbirine olan yaklaşımının ve samimiyetinin ne kadar güzel bir şey olduğunu da gösteriyor. Bu bayram etkinlikleri, insanlar arasındaki etkileşimi ve insanların eglenmesini çok güzel bir şekilde artırdı."

-Ayşegül Ceylan:   "Burası çok güzel ve çok eğlenceli. DJ performansları çok hareketli. Burada oyun da oynayabiliyoruz. Bugün ilk defa geliyorum ama konsere muhakkak geleceğim. Mabel Matiz'in bayadır gelmesini istiyordum. Bu sefer geleceğini duyunca çok mutlu oldum ve buna kesinlikle gelmeliyim. Şehirde önceden bildiğim kadarıyla böyle şeyler yapılmıyordu yaşım biraz daha küçük ama şimdi çok güzel etkinlikler yapılıyor. Özellikle özel günlerde yapılan etkinliklere bayılıyorum. Burada dans ediliyor, futbol, basketbol, voleybol, tenis gibi sportif turnuvalar oluyor. Spor anlamında hem kendimizi geliştiriyoruz hem eğleniyoruz."

Kaynak: ANKA

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