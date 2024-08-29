Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Kart'a Ağustos Ayı Tutarlarını Yatırdı

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara destek olmak için hayata geçirdiği Halk Kart'ın ağustos ayı tutarlarını hesaplara yatırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli ailelere destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Halk Kart'ın ağustos ayı tutarları, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hesaplara yatırıldı.

Halk Kart uygulamasından ağustos ayında 7 bin 612 kişi yararlandı. 4 bin 657 kişinin hesabına 450 lira, 2 bin 955 kişinin hesabına 750 lira olmak üzere, 7 bin 612 kişiye toplam 4 milyon 311 bin 900 lira yatırıldı.