Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Kart Uygulaması ile Esnafa Destek Verdi

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Kart uygulamasında ekim ayı tutarları hesaplara yatırıldı. Halk Kart'tan bu ay 8 bin 285 kişi yararlanırken, toplam 4 milyon 714 bin 350 TL de Mersinli esnafın kasasına girecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın vatandaş ve esnafın cebini rahatlatan Halk Kart uygulamasında ekim ayı tutarları hesaplara yatırıldı. Halk Kart'tan ekim ayında toplam 8 bin 285 kişi faydalandı. Bu kapsamda 4 bin 998 kişinin hesabına 450 TL, 3 bin 287 kişinin hesabına da 750 TL olmak üzere, 8 bin 285 kişinin hesabına toplam 4 milyon 714 bin 350 TL yatırıldı.