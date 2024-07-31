Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Kart uygulamasıyla dar gelirli ailelere destek sağlıyor

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından dar gelirli ailelere destek olmak amacıyla hayata geçirilen Halk Kart uygulamasının temmuz ayı bakiyesi hesaplara yatırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi yurttaşlara destek olmak için hayata geçirdiği Halk Kart uygulaması kapsamında temmuz ayında uygulamadan 8 bin 745 kişi faydalandı. 5 bin 415 kişinin hesabına 450 TL, 3 bin 330 kişinin hesabına 750 TL yatırılmak üzere, 8 bin 745 kişinin hesabına toplamda 4 milyon 934 bin 250 lira yatırıldı.