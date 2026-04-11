Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Ozanı Âşık Veysel'i Andı

11.04.2026 11:24  Güncelleme: 13:25
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Türk Halk Müziği Topluluğu, halk ozanı Âşık Veysel’i "Uzun İnce Bir Yol" adlı konserle andı.

Türk Halk Müziği Topluluğu, halk ozanı Aşık Veysel anısına "Uzun İnce Bir Yol" adlı konser düzenledi. Erman Talşık şefliğinde gerçekleştirilen konserde, Aşık Veysel'in eserleri seslendirildi. Konserin sonunda Aşık Veysel'in torunu Filiz Şatıroğlu Arıkan'a, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu tarafından plaket verildi.

Aşık Veysel'in eserlerinin, Anadolu'nun ortak kültürünü yansıtan önemli değerler olduğunu ifade eden Topçuoğlu, "Aşık Veysel; eserleriyle ülke sınırlarını aşan, Anadolu'da yaşayan tüm toplulukları birleştiren ve kaynaştıran büyük bir üstat. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer olmak üzere, bu anma gecesinin hayata geçmesinde emeği olan, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi. Topçuoğlu ayrıca, Filiz Şatıroğlu Arıkan'ın bu anlamlı gecede sahneye çıkarak dedesi Aşık Veysel'in eserlerini seslendirmesinin, kendilerini ayrıca memnun ettiğini dile getirdi.

"Dedem ve dedem gibi ozanlar daima yaşayacak"

Filiz Şatıroğlu Arıkan, böyle anlamlı bir gecede yer almaktan dolayı büyük gurur duyduğunu ifade etti. Aşık Veysel'in eserlerinin kuşaktan kuşağa aktarılmasının önemine dikkat çeken Arıkan, "Torunu olarak sadece ben değil; Aşık Veysel'i anlayan ve dinleyen herkes burada O'nun torunuydu. Arkadaşlarımız, Erman Şef'in yönetiminde muhteşem bir hazırlık yapmış. Bu projede konuk olarak bulunmak bile beni ayrıca çok mutlu etti. Dedem ve dedem gibi ozanlar; bu gençlerimiz ve böyle güzel etkinlikler olduğu sürece daima yaşayacaklar, ölümsüzleşecekler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Veysel Usta'yı türküleriyle ve şiirleriyle andık"

Konserin şefliğini üstlenen şefi Erman Talşık ise gecenin kendileri için çok özel olduğunu dile getirdi. Salonda oluşan atmosferin unutulmaz olduğunu belirten Talşık, "Bugün harika bir atmosferde harika bir konser oldu. Veysel Usta'yı andık. O büyük ustayı bu akşam türküleriyle ve şiirleriyle andık. Bizim için harika geçen bir konser oldu. Seyircilerimizin tepkileri, türkülere eşlik etmeleri de harikaydı. Her şeyin ötesinde Aşık Veysel'in torunu Filiz Ablamızın da bizimle birlikte olması çok kıymetliydi. Bize çok büyük değer kattı. Kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şef Erman Talşık'a plaketini takdim eden Sivrialan Mersin Oluşumu Başkanı Turgay Altıner, gecenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bizleri bu mutlu gecede sizlerle buluşturan başta Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e, tüm bürokratlara, Erman hocam ve ekibi ile emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Vatandaşlar, konserden duydukları memnuniyeti dile getirdi

Vatandaşlar ise konserle ilgili düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

-Deniz Güler: "Büyükşehir'in böyle güzel şeyleri sunması çok hoşumuza gidiyor. Konser harikaydı. Koro çok iyiydi. Filiz Şatıroğlu zaten şahane bir kadın, şahane bir ses. Çok mutlu olduk burada olduğumuz için. Bu tarz etkinliklerin devamını isteriz."

-Ayla Güzel: "Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Böyle büyük ozanları tanıtmak, onların değerlerini yaşatmak bizim için çok önemli. Büyükşehir'in kültür sanat çalışmalarını memnuniyetle takip ediyoruz."

Kaynak: ANKA

