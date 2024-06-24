Mersin Büyükşehir Belediyesi İlk Kez Tarsus Dağ Koşusu Düzenleyecek - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi İlk Kez Tarsus Dağ Koşusu Düzenleyecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Patikayı Keşfet, Zirveye Yerleş' sloganıyla bu yıl ilk kez 'Tarsus Dağ Koşusu' düzenleyecek. Koşu, 26 Haziran Çarşamba günü Tarsus'un İncirlikuyu mevkiinde gerçekleştirilecek ve gençler ve yetişkinler olmak üzere iki kategoride yapılacak.

24.06.2024 15:41
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, "Patikayı Keşfet, Zirveye Yerleş" sloganıyla bu yıl ilk kez "Tarsus Dağ Koşusu" düzenleyecek.

Mersin'de "Patikayı Keşfet, Zirveye Yerleş" sloganıyla hayata geçirilecek koşu, 26 Haziran Çarşamba günü saat 07.30'da Tarsus'un İncirlikuyu mevkiinde başlayacak. Organizasyon, kadın-erkek olarak gençler ve yetişkinler olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecek.

Yüzlerce sporsever Tarsus'ta bir araya gelecek

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, etkinliğe ilişkin şu bilgileri verdi:

"Tour Of Mersin, Mersin Maratonu, Tarsus Maratonu, Kilikya Ultra Maratonu gibi organizasyonlarımıza bir yenisini daha ekledik; Tarsus Dağ Koşusu. Tamamı patika yollarda sıfırdan başladığınızda 300 metrelik bir rakıma çıktığınız bir organizasyon. Böyle bir organizasyon için en uygun nokta olarak da Tarsus'ta İncirlikuyu mevkiini bulduk. Kadınlar ve erkekler olmak üzere 2 ayrı kategoride yapılıyor. U-20 dediğimiz gençler kategorisi 6 kilometre. Büyükler kategorisi ise 12 kilometrelik bir etapta yapılacak. Doğası ve iklimi sporun değişik çeşitlerini yapmaya müsait. Bizler de bunları yapıyoruz. Kızkalesi'nde ayrıca plaj voleybolumuz var. Bunun haricinde yamaç paraşütü, bisiklet festivalleri gibi etkinliklerimiz çok fazla. Spor kurslarımız da devam ediyor. Yüzme kursumuz başladı. Yüzme bilmeyen her vatandaşımıza 10'ar günlük periyotlar halinde kurslar veriyoruz. Sup, yelken, kano, kürek gibi spor dallarında da eğitimler veriyoruz ve çok yoğun ilgi var. Ayrıca Sporbüs projemiz devam ediyor. Kırsal kesime özellikle köylerimize giderek oralarda çocuklarımızı eğlenceli bir şekilde sporla tanıştırıp sporla buluşturuyoruz. Kısaca Mersin'de hayatın her alanında olduğu gibi spor alanında da vatandaşımıza dokunmaya devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi İlk Kez Tarsus Dağ Koşusu Düzenleyecek - Son Dakika

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