Mersin'de Atıklardan Elektrik Üretimi

19.02.2026 11:58  Güncelleme: 13:01
Mersin Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri ile hem iklim krizi ile mücadele ediyor hem de  katı atıklardan ürettiği elektrik sayesinde ekonomiye katkı sağlıyor. Bu kapsamda tesislerde 2025 yılı boyunca 125 bin hanenin aydınlatma enerjisine eş değer elektrik enerjisi üretildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, evsel nitelikli atıkların değerlendirilerek ekonomik değer yaratması ve olumsuz çevresel etkilerin giderilmesi amacıyla Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri'nde 2025 yılı boyunca 125 bin hanenin aydınlatma enerjisine eş değer elektrik enerjisi üretti.

Mersin genelindeki katı atıkların yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf işlemlerini sürdürerek "Temiz Çevre, Temiz Dünya, Temiz Enerji" anlayışıyla çevre kirliliğinin önüne geçen Büyükşehir, hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de iklim kriziyle mücadele ediyor.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'nda elektrik ve elektronik mühendisi olarak görev yapan Aslıhan Kula, Büyükşehir'in Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri'nde depolanan atıklardan açığa çıkan Metan (CH4) gazının elektrik üretiminde kullanıldığını belirterek, "Bu sayede sera gazı etkisini azaltıyoruz. Ayrıca iklim değişikliğiyle mücadele ederek, tesislerimizde ürettiğimiz elektrik enerjisiyle ülke ekonomisine de katkı sağlıyoruz" dedi.

Mersin'de bulunan katı atık depolama ve bertaraf tesislerinin Silifke Göksu, Tarsus Gürlü ve Akdeniz Sarıibrahimli mahallelerinde hizmet verdiğini söyleyen Kula, "2025 yılında, yaklaşık 741 bin ton evsel nitelikli katı atığı bertaraf ettik. Bünyemizde bulunan Biyogaz Elektrik Üretim Tesisleri'nde 2025 yılı içerisinde saatte ortalama 13,5 megawatt elektrik enerjisi ürettik. Bu da yıllık yaklaşık 117 bin megawatt elektrik üretimine karşılık gelmektedir. Böylece 2025 yılında 125 bin hanenin aydınlatma enerjisine eş değer bir elektrik üretimi sağlamış olduk" diye konuştu.

"Ürettiğimiz elektrik enerjisiyle ülke ekonomisine de katkı sağlıyoruz"

Türkiye'nin enerji konusundaki dışa bağımlılığına da dikkati çeken Kula, "Kendi kaynaklarımızı ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak bu dönüşümün gerçekleştirilmesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi açısından iklim değişikliğiyle mücadelede de önemli bir katkı olarak devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kula, yenilenebilir enerji kaynaklarından biyokütlenin de sürdürülebilirlik açısından önemli bir noktada bulunduğunu belirtti.

Enerji verimliliğinin, enerji tüketimini azaltarak doğal kaynakların korunmasına ve çevresel etkilerin azaltılmasına katkı sunduğunu belirten Kula, "Fosil yakıtların kullanımının azaltılması, sera gazı emisyonlarının düşmesine ve iklim değişikliği ile mücadeleye olumlu katkı sağlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yerli kaynaklardan elektrik üreterek, enerji ithalatının azaltılmasına katkı sağlamakta ve ülke ekonomisi için stratejik bir değer oluşturmaya devam etmekteyiz. Aynı zamanda Büyükşehir'in kendi bütçesine de katkı sağlamaktayız" dedi.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
