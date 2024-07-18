Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Trafiğini Rahatlatmak İçin Çalışmalara Devam Ediyor

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Mezitli Fatih Sultan Mehmet Caddesi Yol Genişletme" projesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmanın kent trafiğini büyük ölçüde rahatlatacağına dikkati çeken Seçer, "2. Çevre Yolu üzerinde başta Saya Katlı Kavşağı olmak üzere Hal Katlı Kavşağı gibi önemli çalışmaları da bu dönem içerisinde tamamlayacağız ve kesintisiz bir yol ağına kavuşturacağız" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir'in kent trafiğini rahatlamak, yolların modern ve konforlu bir hale gelmesi için başlattığı çalışmalardan olan Mezitli Fatih Sultan Mehmet Caddesi Yol Genişletme çalışmasının tamamlanmasıyla Mersinliler 2. Çevre yolundan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'na inmeye gerek kalmadan Davultepe'ye kadar ulaşım sağlayabilecek.

Başkan Seçer de Mezitli Fatih Sultan Mehmet Caddesi Yol Genişletme çalışmasını sahada denetledi. Seçer, şu bilgileri veridi:

"2. Çevre Yolu'nun yeni yol çalışmalarına geçtiğimiz yıllarda başlamıştık. Orada yaptığımız çalışmalar sonucunda, zerinde bulunduğumuz caddenin de tamamlanması ile beraber yaklaşık olarak 5 bin 400 metrelik bir çalışma tamamlanmış oluyor. Diğer bölümlerde Kuzey-Güney aksında ve içinde bulunduğumuz Doğu-Batı aksında Davultepe'ye kadar yolu indiriyoruz. Artık Sebze Hali'nin oradan 2. Çevre Yolu'na girdiğiniz zaman Davultepe'ye kadar bu hat üzerinden neredeyse kesintisiz gelebilirsiniz. 2. Çevre Yolu üzerinde başta Saya Katlı Kavşağı olmak üzere Hal Katlı Kavşağı gibi önemli çalışmaları da bu dönem içerisinde tamamlayacağız ve kesintisiz bir yol ağına kavuşturacağız.

"Çalışmalar Çeşmeli otobanına kadar devam edecek"

Çeşmeli otobanına kadar devam edecek. Yeni açtığımız 2 bin 300 metre bulvarın üzerine 7 kilometrelik bir güzergaha devam edeceğiz. Hukuki zemini oluşuyor, kamulaştırma, 18 uygulaması, örtü bedellerinin ödenmesi gibi işlemler de tamamlanıyor. 2029 sonuna kadar da 4 kilometrelik yeni güzergahın sözünü verebiliyoruz. Buradaki imar çalışmalar zaman alıyor, tamamlandıkça da devamı gelecek ve nihayetinde Çeşmeli otoban bağlantısına kadar tamamlayacağız."

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Mersin merkezden tüm periferideki ilçelere kadar hem yeni yollar açılması hem mevcut yolların rehabilitasyonu konusunda geçen 5 yıl boyunca ciddi ve kaliteli işler ortaya koyduklarının altını çizen Seçer, "Geçtiğimiz 5 yıl nasıl vatandaş memnuniyetini en üst seviye çıkaracak kalitede çalışmalar yaptıysak bundan sonra da memnuniyetle devam edeceğiz" dedi.