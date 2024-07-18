Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Trafiğini Rahatlatmak İçin Çalışmalara Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Trafiğini Rahatlatmak İçin Çalışmalara Devam Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Fatih Sultan Mehmet Caddesi Yol Genişletme projesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmanın kent trafiğini rahatlatacağına dikkat çeken Seçer, 2. Çevre Yolu üzerindeki önemli çalışmaların da tamamlanacağını belirtti.

18.07.2024 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Mezitli Fatih Sultan Mehmet Caddesi Yol Genişletme" projesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmanın kent trafiğini büyük ölçüde rahatlatacağına dikkati çeken Seçer, "2. Çevre Yolu üzerinde başta Saya Katlı Kavşağı olmak üzere Hal Katlı Kavşağı gibi önemli çalışmaları da bu dönem içerisinde tamamlayacağız ve kesintisiz bir yol ağına kavuşturacağız" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir'in kent trafiğini rahatlamak, yolların modern ve konforlu bir hale gelmesi için başlattığı çalışmalardan olan Mezitli Fatih Sultan Mehmet Caddesi Yol Genişletme çalışmasının tamamlanmasıyla Mersinliler 2. Çevre yolundan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'na inmeye gerek kalmadan Davultepe'ye kadar ulaşım sağlayabilecek.

Başkan Seçer de Mezitli Fatih Sultan Mehmet Caddesi Yol Genişletme çalışmasını sahada denetledi. Seçer, şu bilgileri veridi:

"2. Çevre Yolu'nun yeni yol çalışmalarına geçtiğimiz yıllarda başlamıştık. Orada yaptığımız çalışmalar sonucunda, zerinde bulunduğumuz caddenin de tamamlanması ile beraber yaklaşık olarak 5 bin 400 metrelik bir çalışma tamamlanmış oluyor. Diğer bölümlerde Kuzey-Güney aksında ve içinde bulunduğumuz Doğu-Batı aksında Davultepe'ye kadar yolu indiriyoruz. Artık Sebze Hali'nin oradan 2. Çevre Yolu'na girdiğiniz zaman Davultepe'ye kadar bu hat üzerinden neredeyse kesintisiz gelebilirsiniz. 2. Çevre Yolu üzerinde başta Saya Katlı Kavşağı olmak üzere Hal Katlı Kavşağı gibi önemli çalışmaları da bu dönem içerisinde tamamlayacağız ve kesintisiz bir yol ağına kavuşturacağız.

"Çalışmalar Çeşmeli otobanına kadar devam edecek"

Çeşmeli otobanına kadar devam edecek. Yeni açtığımız 2 bin 300 metre bulvarın üzerine 7 kilometrelik bir güzergaha devam edeceğiz. Hukuki zemini oluşuyor, kamulaştırma, 18 uygulaması, örtü bedellerinin ödenmesi gibi işlemler de tamamlanıyor. 2029 sonuna kadar da 4 kilometrelik yeni güzergahın sözünü verebiliyoruz. Buradaki imar çalışmalar zaman alıyor, tamamlandıkça da devamı gelecek ve nihayetinde Çeşmeli otoban bağlantısına kadar tamamlayacağız."

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Mersin merkezden tüm periferideki ilçelere kadar hem yeni yollar açılması hem mevcut yolların rehabilitasyonu konusunda geçen 5 yıl boyunca ciddi ve kaliteli işler ortaya koyduklarının altını çizen Seçer, "Geçtiğimiz 5 yıl nasıl vatandaş memnuniyetini en üst seviye çıkaracak kalitede çalışmalar yaptıysak bundan sonra da memnuniyetle devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet, Vahap Seçer, Mezitli, Mersin, Ulaşım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Trafiğini Rahatlatmak İçin Çalışmalara Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:23 TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi’yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi'yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar
10:25 Konser krizi büyüyor Lal Denizli’den kendisini eleştiren Mustafa Varank’a sert yanıt Konser krizi büyüyor! Lal Denizli'den kendisini eleştiren Mustafa Varank'a sert yanıt
10:13 Müjdeyi Bakan Kurum verdi TOKİ taksit ödemelerinde büyük indirim Müjdeyi Bakan Kurum verdi! TOKİ taksit ödemelerinde büyük indirim
09:25 AK Parti’den vekillerle ilgili performans raporu 100’e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi
08:53 Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz’a ertelendi Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi! Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz'a ertelendi
10:48 Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı
10:45 Ugandalı çocuk grubunun, Trump suikast girişimini canlandıran videosu viral oldu Ugandalı çocuk grubunun, Trump suikast girişimini canlandıran videosu viral oldu
10:31 İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir’den Mescid-i Aksa’ya baskın İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'den Mescid-i Aksa'ya baskın
10:25 9 aylık hamile kadın, kocası ve sevgilisini kumsalda keyif çatarken bastı 9 aylık hamile kadın, kocası ve sevgilisini kumsalda keyif çatarken bastı
09:56 COVID-19’a yakalanan Joe Biden’in uçak merdiveninden inerken zorlandığı göründü COVID-19'a yakalanan Joe Biden'in uçak merdiveninden inerken zorlandığı göründü
09:55 Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi
09:39 Beşiktaş’ta neler oluyor Immobile’yi gören Aboubakar’ın içinden Ronaldo çıktı Beşiktaş'ta neler oluyor? Immobile'yi gören Aboubakar'ın içinden Ronaldo çıktı
09:24 Terör örgütü PKK’nın sözde istihbarat hücresi çökertildi Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı Terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresi çökertildi! Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı
09:11 Artık saatler kaldı Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’ye kavuşuyor Artık saatler kaldı! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye kavuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 11:42:16. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Trafiğini Rahatlatmak İçin Çalışmalara Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement