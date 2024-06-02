Mersin Büyükşehir Belediyesi LGS Sınavına Giren Öğrencilere Su İkram Etti - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi LGS Sınavına Giren Öğrencilere Su İkram Etti

Mersin Büyükşehir Belediyesi LGS Sınavına Giren Öğrencilere Su İkram Etti

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 10 ilçede 22 noktada stant kurarak, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren öğrencilere ve ailelerine su ikram etti. Başkan Vahap Seçer'in sevgi ve selamlarını ileterek dağıtım yapan ekipler, sınavda çocuklara başarılar diledi.

02.06.2024 15:07  Güncelleme: 15:22
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, 10 ilçede 22 noktada stant kurarak, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren öğrencilere ve ailelerine su ikram etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, LGS sınavına giren öğrencilerin heyecanına ortak oldu. 10 ilçede 22 noktada stant kuran Büyükşehir ekipleri, öğrencilere ve onlara eşlik eden velilere su ikramında bulundu. Başkan Vahap Seçer'in sevgi ve selamlarını ileterek dağıtım yapan ekipler, sınavda çocuklara başarılar diledi.

Ekiplerin stant kurup, su ikramında bulunduğu noktalardan biri de Toroslar ilçesinde yer alan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi önü oldu.

Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Hal Şubesi Rehber Öğretmeni Azize İğdir, "Bizler bu zorlu süreçte sene boyunca onlara hem akademik hem de psikolojik destek vererek yanlarında olduk. Velilerimiz ve öğrencilerimiz için yapılan sosyal etkinliklerle de motivasyonlarını yüksek tutmaya çalıştık. Sınav günü de 10 ilçede 22 noktada hem sınava giren öğrencilerimiz hem de onları bekleyen aileleri için su dağıtımı gerçekleştirdik. Onların heyecan ve umutlarına ortak olduk" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi LGS Sınavına Giren Öğrencilere Su İkram Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi LGS Sınavına Giren Öğrencilere Su İkram Etti - Son Dakika
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