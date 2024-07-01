Mersin Büyükşehir Belediyesi LGS Tercih Danışmanlık Hizmeti Sunuyor

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kurs merkezlerinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih danışmanlık hizmeti başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nin başarı oranı her geçen gün artıyor. 2024 LGS sonuçlarına göre, 10 ilçede bulunan 18 LGS kurs merkezinde eğitim alan öğrencilerden 101'i yüzde 5'lik dilime girdi. Kurs merkezleri, LGS tercih sürecinde ise danışmanlık hizmeti vererek, öğrencilerin yanında olmayı sürdürüyor.

Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, hizmete ilişkin şöyle konuştu:

"Açıklanan 2024 LGS sonuçlarına göre 10 ilçemizde bulunan 18 LGS kurs merkezimizde eğitim alan 2 bin 920 öğrencimizden 101'i yüzde 5'lik dilime girerek büyük bir başarıya imza attılar. Geçen yıl yüzde 5'lik dilimde 87 öğrencimiz yer aldı. Bu yıl Eğitim Hizmetleri ailesi olarak bu başarıyı arttırdığımızdan dolayı bunun haklı gururunu yaşıyoruz. 18 LGS kurs merkezimiz öğrencilere gerekli tercih danışmanlığı hizmetini verecekler. Ayrıca dışarıdan bizlerden destek almak isteyen vatandaşlarımıza da bu hizmetimizi sunuyoruz. Destek almak isteyen öğrencilerimizi ve velilerimizi kurumlarımıza bekliyoruz."