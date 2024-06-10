Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli Anaokulu öğrencilerini deniz temizliği konusunda bilinçlendirdi

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü, gelecek nesilleri deniz temizliği konusunda bilinçlendiriyor. 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Mezitli Anaokulu öğrencilerini misafir eden ekipler, ağlara takılan caretta carettaları kurtararak, miniklerle yeniden denize bıraktı ve deniz temizliğini uygulamalı olarak gösterdi.

Denizlerde son yıllarda tahminlerin üzerinde artan ve deniz ekosistemini tehdit eden mikroplastikleri Mersin denizinden arındırmak için çalışmalarına hız veren Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü, gelecek nesilleri de deniz temizliği konusunda bilinçlendiriyor.

Büyükşehir ekipleri, Mezitli Anaokulu öğrencilerini misafir etti. Balıkçıların bıraktığı ağlara takılan caretta carettaları kurtaran ekipler, çocuklarla onları yeniden denize bıraktı. Ardından Büyükşehir'in denizde yaptığı temizliği miniklere uygulamalı olarak gösteren ekipler, botla denize açılarak çöp temizleme makinesinin işlevini de gösterdi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nda Deniz Denetim Şefi olarak görev yapan Emre Üresin, şunları söyledi:

"Oltaya takılmış, boynuna, ayağına misina ve iğne takılmış çok sayıda caretta caretta ile karşılaşıyoruz. Balıkçılarımızı da buradan bu konuda uyarmak istiyoruz: lütfen denize oltalarının fazla iplerini, ağları ve iğneleri bırakmasınlar. Bunlar deniz canlıları için ne yazık ki ölüm tehdidi oluşturuyor. Büyükşehir, 7 gün 24 saat hem kıyıda hem de deniz yüzeyinde oluşan çöpleri, deniz süpürgesi ve 1 adet fiber botla temizliyor. Ayrıca Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nda bağlı bulunan tüm tekne ve yatların atıklarını da topluyoruz. Elbette bu atıkları denize bırakmamaları bizim için önemli bir unsur. Kısacası Mersin Büyükşehir Belediyesi, denizlerin temiz kalması için her zaman görevde. Balıklar ve caretta carettaların midelerinden, çok önemli miktarda plastik atıklar çıktığını görüyoruz. Bu plastikler ve mikroplastikler, deniz canlıları için çok büyük tehlike. Doğayı temiz tutalım. Atıklarımızı bağlayarak çöp poşeti içerisinde çöp konteynerlerine bırakırsak, en azından doğaya bir parça olsun destek vermiş oluruz."