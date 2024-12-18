Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Denizi Kirleten Gemilere Cezalar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Denizi Kirleten Gemilere Cezalar

Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nden Denizi Kirleten Gemilere Cezalar

Mersin Büyükşehir Belediyesi, denizde kirlilik yaratan bir gemiye 20,5 milyon TL idari para cezası uyguladı. Belediye Başkanı Vahap Seçer, deniz kirliliğine karşı kararlı olduklarını vurguladı.

18.12.2024 17:07  Güncelleme: 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MERSİN Büyükşehir Belediyesi, limanda denizi kirleten gemiye 20,5 milyon TL idari para cezası uyguladı.

Türkiye'de deniz denetiminde yetkisi olan 2 büyükşehir belediyeden birisi olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, deniz denetimini tekne, insansız hava araçları ve su altı drone sistemiyle 24 saat kesintisiz sürdürüyor. Elektronik Gemi Denetim Sistemi (EGDS) ile denizi kirleten gemilere müdahale eden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü ekipleri, son olarak bir şikayet sonrası Mersin Limanı'nda denize kirli, paslı, yağlı su bırakan bir gemiye 20,5 milyon TL idari para cezası uyguladı.

'DENİZİMİZİ KİRLETENLERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Mersin'de kimsenin denizi kirletmesine müsaade etmeyeceklerini söyleyen Seçer, "Denize paslı, yağlı su bırakarak kirleten bu gemiye 20,5 milyon TL ceza yazdık. Denizimizi kirletenlere göz açtırmayacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Vahap Seçer, Denizcilik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Mersin, Çevre, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Denizi Kirleten Gemilere Cezalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
17:44 Salim Güran’ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
16:47 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
07:11 Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı’ndan verdi Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı'ndan verdi
06:46 Esad’ın devrilmesinin ardından Ürdün, Cabir Sınır Kapısı’nı yeniden açtı Esad'ın devrilmesinin ardından Ürdün, Cabir Sınır Kapısı'nı yeniden açtı
06:42 Denizli’de gece saatlerinde korkutan deprem Denizli'de gece saatlerinde korkutan deprem
03:16 Papa, Irak’ta iki suikast girişimi atlattığını açıkladı Papa, Irak'ta iki suikast girişimi atlattığını açıkladı
01:34 Trump Kanada Başbakanı ile bir kez daha dalga geçti Trump Kanada Başbakanı ile bir kez daha dalga geçti
01:18 Cevdet Yılmaz: ’Suriye’deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz’ Cevdet Yılmaz: 'Suriye'deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 20:32:41. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Denizi Kirleten Gemilere Cezalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.