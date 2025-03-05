Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Dünya Obezite Günü'nde Farkındalık Semineri - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Dünya Obezite Günü'nde Farkındalık Semineri

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde 4 Mart Dünya Obezite Günü’nde obezitenin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çekmek ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla farkındalık semineri düzenlendi.

05.03.2025 10:40  Güncelleme: 11:22
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 4 Mart Dünya Obezite Günü'nde obezitenin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çekmek ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla farkındalık semineri düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi ile Özel Mersin Sistem Cerrahi Tıp Merkezi iş birliğinde, her geçen yıl daha fazla insanın mücadele ettiği küresel sağlık sorunlarının başında gelen obezitenin, sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine işaret etmek amacıyla farkındalık semineri düzenlendi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşen etkinliğe genç, yaş almış her yaştan yurttaşın yanı sıra Sağlık Meslek Lisesi'nde okuyan çok sayıda öğrenci de katıldı.

Etkinlikte; insülin direnci, kalp ve sinir sistemi hastalıkları, kanser, yüksek tansiyon, depresyon, yeme ve kaygı bozuklukları gibi pek çok kronik hastalığa yol açan obezitenin sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal ve küresel bir sağlık problemi olduğu vurgulandı.

Moderatörlüğü'nü Prof. Dr. Esat Yılgör ve Uzm. Dr. Bahar Gülcay Çat'ın üstlendiği seminerde endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esen Akbay, Türkiye'de obezitenin yaş gruplarına göre görülme sıklığı ve yaşam kalitesinin ele alındığı 'erişkinlerde obezite' üzerine bilgi verirken, kardiyoloji uzmanı Dr. Mine Durukan Saygın obezitenin kalp sağlığı üzerinde yarattığı yapısal değişiklikleri ve kardiyovasküler hastalıklardan korunma yöntemlerini anlatarak, 'obezite ve kalp sağlığı' ilişkisini ele aldı.

Obezite ile mücadelede sağlıklı beslenmenin, sporun ve hareket etmenin önemi anlatıldı

Prof. Dr. Yusuf Usta, sağlıksız beslenme, hareketsizlik ve değişen toplumsal alışkanlıklar nedeniyle çağın hastalıklarının başında gelen, daha bebeklik ve çocukluk döneminden itibaren görülmeye başlayan obezitenin, çocuklar üzerindeki etkisi ile ilgili bilgi sundu. Usta, çocuklarda obezite tedavisinin nasıl yapıldığı, korunma yöntemleri, ebeveynlerin dikkat etmesi gereken davranışlarla ilgili anekdotlar paylaştı.

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, 'Obezite Metabolik Hastalıklar Cerrahisi' başlıklı sunumunda, metabolik sağlık sorunu yaşayan obezite hastalarının kilo verme süreçlerinde hem fiziksel hem de psikolojik açıdan neler yapması gerektiği ve tedavi süreçlerinde kişiye özel reçetelerin gerekliliğine ilişkin bilgi verdi. Etkinlikte doğru ve sağlıklı beslenmenin, spor ve hareket etmenin önemi anlatılırken, kişisel sağlıklarını korumak için nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili broşürler ve eğitim materyalleri dağıtıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzm. Dr. Bahar Gülcay Çat, obezitenin Türkiye'de çok yaygın olduğuna dikkati çekerek başladığı konuşmasında, şunları kaydetti:

"İnsanların sağlıklı yaşama ulaşabilmeleri adına çok büyük çaba harcıyoruz"

"Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, sağlıklı yaşamı teşvik etmek adına kadınlara öncelik vererek Kadın Sağlığı Danışma Merkezi kurduk. Burada fizyoterapist, psikolog ve diyetisyen arkadaşlarımızla, sağlıklı yaşamı teşvik etmek adına talepleri karşılıyoruz. Erkeklerden de yoğun ilgi gelince, Tarsus ilçemizde Atatürk Parkı Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni kurduk. Vatandaşlarımıza ücretsiz danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Şu ana kadar 2 merkezde toplam 20 bine yakın hizmet verdik. Bu aslında, Mersin'de sağlıklı yaşamın temellerini oluşturdu."

Büyükşehir Belediyesi'nin Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi'nde de beden sağlığını koruyacak aktiviteler yapıldığını kaydeden Uzm. Dr. Çat, "Daire Başkanlığımıza bağlı özel gereksinimli bireylere yönelik Engelsiz Yaşam Parkımız var. Orada da sağlıklı yaşamı desteklemek amaçlı aktivitelerde bulunuyoruz. Ayrıca diğer daire başkanlıklarımızda da spor kursları ve düzenlenen aktivitelerle obeziteyle savaşıyoruz. Son 5 yıl içinde bisiklet yollarımızda oldukça artış oldu. İnsanların bisiklete binmeleri ve sağlıklı yaşama ulaşabilmeleri adına, Büyükşehir Belediyesi olarak çok büyük çaba harcıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Obezitede maalesef dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz"

Özel Mersin Sistem Cerrahi Tıp Merkezi'nden Prof. Dr. Esat Yılgör, obezitenin bir hastalık olduğunu ve bu hastalıkla mücadele etmenin gerekliliklerini anlatarak, "Obezite dediğimiz hastalık, doku ve organlarımızda aşırı yağ birikmesi demektir. Maalesef Türkiye olarak obezitede Avrupa birincisiyiz. Dünyada da ilk sıralarda yer alıyoruz. Hızla yayılan ve halk sağlığı sorunu haline gelen obezite, maalesef savaşlardan daha çok insanın vefat etmesine neden olmaktadır. Ayrıca obezite; diyabet, hipertansiyon, kanser başta olmak üzere pek çok ciddi hastalığın da tetikleyicisidir" diye konuştu.

Seminere katılım sağlayan öğrencilerden Zeynep Melda Güçlü, "Oldukça faydalı bir seminerdi. Bize katkısı oldu ve güzel bilgiler öğrendik" dedi.

11. sınıf öğrencisi Senem Kaya ise Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi olarak seminerin kendileri açısından oldukça faydalı olduğuna değinerek, "Obezite hakkında neler yapıp neler yapmayacağımız konusunda birçok bilgi edindim. Çok faydalı bir seminerdi. Okulumuzda öğrendiğimiz bilgilerimizin üzerine yeni bilgiler kattık. Teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Dünya Obezite Günü'nde Farkındalık Semineri - Son Dakika

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