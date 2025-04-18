Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Gülnar'a Yol Genişletme Çalışmaları - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Gülnar'a Yol Genişletme Çalışmaları

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar ilçesindeki grup yolunu 10 metreye kadar genişletiyor. Çalışmalar, bölge halkının güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamak amacıyla başlatıldı ve beş mahalleyi birbirine bağlıyor.

18.04.2025 10:38  Güncelleme: 11:52
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar ilçesinde vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması için yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut haliyle bazı bölgelerde 3-4 metreye kadar daralan yol, çalışmalar sayesinde 10 metreye çıkarılacak.

Gülnar'da, Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından sürdürülen çalışmalarda, Gülnar Merkez-Tırnak-Emirhacı-Beydili-Sipahili grup yolunda yol genişletme çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Emirhacı Mahallesi'ne kadar genişletilen yol, 10 kilometrelik ek bir bölümde daha yenileniyor.

Bölge halkının uzun süredir beklediği bir iyileştirme sürecine girildi

Beş mahalleyi birbirine bağlayan grup yolu, aynı zamanda Gülnar ile Silifke ve Aydıncık ilçeleri arasında önemli bir geçiş güzergahı olması bakımından stratejik önem taşıyor. Hem üreticilerin ürünlerini pazara ulaştırmasında, hem de yayla ve deniz turizmine erişimde kolaylık sağlayan grup yolu, bölge halkının uzun süredir beklediği bir iyileştirme sürecine girdi. Büyükşehir, sorumluluğunda olmamasına rağmen Gülnar genelinde yaklaşık 750 kilometrelik bahçe ve arazi yolunun bakımı da tamamlandı. Yolların bazıları malzemeli, bazıları ise malzemesiz olarak düzenlenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gülnar Koordinasyon Müdürlüğü'nden Volkan Dinç, çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Gülnar ilçemizde bulunan ve daha önce Emirhacı Mahallesi'ne kadar genişletilmesi tamamlanan Gülnar Merkez-Tırnak-Emirhacı-Beydili ve Sipahili Grup yolumuzun Beydili mevkiinde yol genişletme çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu grup yolumuz beş mahalleyi birbirine bağlamakla beraber, Gülnar ilçemizi Silifke ve Aydıncık ilçelerine bağlayan; gerek üreticilerimiz tarafından, gerekse de yayla ve deniz turizmi amacıyla kullanılan ve vatandaşlarımızın sıklıkla tercih ettiği bir güzergah. Bu nedenle yolun güvenli ve konforlu hale getirilmesi büyük önem taşıyor. Genişletme çalışmalarımızın olduğu kısımda yolun eni 3-4 metreye kadar düşmekteydi. Bu da yol güvenliği açısından ciddi sorun teşkil etmekteydi. Yaptığımız çalışmalarla 10 kilometrelik mesafede yolun genişliğini 10 metreye kadar çıkarmayı hedefliyoruz. Gülnar ilçemizde, sorumluluk sahamızda olmamasına rağmen Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in üreticilere verdiği önemin göstergesi olarak arazi yollarında gerek malzemeli gerekse de malzemesiz olarak, yaklaşık 750 kilometrelik üreticilerimize yönelik bahçe ve arazi yolunun bakımını gerçekleştirdik."

Beydili Mahallesi Muhtarı İbrahim Keben, Başkan Vahap Seçer başta olmak üzere yol çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür etti. Mahalle olarak çalışmalardan son derece memnun olduklarını belirten Muhtar Keben, "Yol çalışmalarımız güzel gidiyor. Bu grup yolu; bir tek köyümüz açısından değil, Gülnar, Emirhacı ve Sipahili'ye kadar turizm açısından da oldukça önemli. Bu yüzden bu yolların yapılması bizim için çok değerli" diye konuştu.

Gülnar Beydili mevkiinde bulunan fabrikada sorumlu olarak görev alan Ertuğrul Ceylan, yolun ticareti kolaylaştıran en önemli unsurlardan olduğunu belirterek, "Biz ihracat ve iç piyasada hizmet veriyoruz. Bizim en önemli noktamız yol. Yol olmazsa, hiçbir şey olmaz. Bundan dolayı Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Gülnar'a Yol Genişletme Çalışmaları - Son Dakika

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