Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Ramazan Dayanışma Paketi Dağıtımı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Ramazan Dayanışma Paketi Dağıtımı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 13 ilçede ihtiyaç sahibi 144 bin haneye gıda paketleri ulaştırmaya başladı. Yiyecek ve içeceklerle dolu destek paketleri, halkın Ramazan sofralarına bereket katıyor.

07.03.2025 12:46
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da 'Ramazan Dayanışma Paketi'nin dağıtımlarına başladı. Anamur'dan Tarsus'a kadar 13 ilçenin tamamında gerçekleşen dağıtımlar kapsamında ay boyunca yaklaşık 144 bin hanenin kapısı çalınacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından kentin 13 ilçede sürdürülen dağıtımlarda, ramazan ayı boyunca yaklaşık 144 bin haneye gıda paketleri ulaştırılacak.

Gıda paketlerinin içerisinde 2 litre ayçiçek yağı, 2 kilogram un, 1 kilogram toz şeker, yarım kilogram çay, 1 kilogram şehriye, 1 kilogram nohut, 750 gram tuz, 800 gram zeytin, 2 kilogram bulgur, 2 kilogram pirinç, 1 kilogram kırmızı mercimek ve 2,5 kilogram makarna bulunuyor.

"Halkımızla dayanışma içerisinde bulunmaya devam edeceğiz"

Sosyal Hizmetler Dairesi'nde görev yapan Furkan Doğan, "Ramazan ayı için gıda kolisi dağıtımlarımız başladı. 13 ilçede tüm mahallelerimizde 144 bin gıda kolimizi ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimiz Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız tarafından belirlendi. Gıda kolilerimizle halkımızla dayanışma içerisinde bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

Büyükşehir, vatandaşların Ramazan sofrasına bereket katıyor

Ramazan Dayanışma Paketi'ni alan vatandaşlardan Elvin Kurt, "Vahap Başkanıma, bize bu katkıyı sunduğu için çok teşekkür ediyorum. Ramazanda bir katkıdır bu. Ramazan ayında soframıza bereket kattı. Çocuğumuz da seviniyor, biz de seviniyoruz" diye konuştu.

3 Ocak Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlardan Cavit Akıncı, "Başkanımızı seviyoruz. Her zaman halkının yanında, her işimizi de görüyor. Şu memleketin halini görüyorsunuz. İnsan bir kilo makarnaya, bulgura muhtaç olmuş. Başkanımıza, bu örnek davranışından dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'dan Mersin'e göç eden Nesrin Rende ise "Mersin'e geldiğimiz günden beri, Vahap Başkanımızın bize destekleri çok oldu. Ramazan ayında da bize ve mahallelimize katkı sundu. Ramazan kolilerimizi aldık. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Ramazan Dayanışma Paketi Dağıtımı - Son Dakika

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